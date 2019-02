„Trump kisstílű csalókkal, puhány nyápicokkal és buta, gonosz emberekkel vette körül magát”

New Jersey volt kormányzója Trumpot segítve tűnt el a süllyesztőben. Most visszatért, és kinyitotta a száját. Sokan nem örülnek neki.

Chris Christie visszatért! Két éve még úgy tűnt, hogy az egyik legtökösebb republikánus politikus, New Jersey állam egykori kormányzója, akit hat éve még elnökesélyesként emlegettek, örökre eltűnt a politikai süllyesztőben. Nagyrészt régi barátjának, Donald Trumpnak köszönhetően.

Christie a vezető republikánus politikusok közül elsőként állt ki az elnökjelöltségért küzdő Trump mellett. Ez nem tett jót a népszerűségének.

Még közeli munkatársai és barátai is értetlenül nézték, hogy mit tesz. A sajtó darabokra szedte. A kép, ami megmaradt róla, rémült, fájdalommal teli, szenvedő arckifejezése volt, ahogy „mi a fenét keresek itt” tekintettel állt Trump mögött, egy márciusi sajtótájékoztatón.

A szenvedő arc Trump mögött, amin mindenki röhögött Senki sem érti, Chris Christie miért állt ki a republikánus elnökjelöltségért folyó versenyben vezető Trump mellett. Arcából ítélve már ő is azt kérdezgeti magától: „Úristen, mit tettem??!!”

Aztán még azt sem sikerült elérnie, hogy állást kapjon az elnökké választott Trumptól. Alelnök vagy igazságügyi miniszter szeretett volna lenni, de nem kapta meg. Végül Trump kormányváltásra felkészülő csapatát vezethette. Ami sokkal fontosabb feladat, mint azt sokan – köztük Trump, aki pénzpocsékolásnak tartotta az egészet – gondolják. Komoly munkát végezhetett. Majd pár nappal Trump győzelme után kirúgták, és kidobták a munkát, amit addig végzett.

Visszatérés

Most azonban Christie újra a reflektorfénybe került, és hatásosabb, mint valaha. Ezt pedig a lehető legveszélyesebb terepen bizonyította, ahova csak egy republikánus politikus bemerészkedhet. Stephen Colbert késő esti showműsorában, a Late Show-ban.

Christie az elmúlt napokban állandó szereplője volt a televízióknak. Most megjelent könyvét, a főleg a Trump-adminisztrációról szóló Let Me Finisht (Hadd fejezzem be) reklámozta mindenhol, ahol csak tudta. A legmerészebb vállalása azonban Colbert műsora volt.

A CBS-en lassan már négy éve futó műsor a fiatal liberálisok legnagyobb kedvence lett. Olyan hely, ahol üdvrivalgással fogadnak minden demokrata sztárpolitikust, a Trump-gyűlölet alapértéknek számít, a republikánusok pedig lenézett állatfajnak.

Christie-nek viszont végül sikerült a közönséget és magát Colbertet is maga mellé állítania. Már az első percekben nyerésre állt, amikor megitta az első tequilát. Mire a harmadik feleshez értek Colberttel, teljes volt a győzelme.

Nem kéne meglepőnek lennie, hogy Christie képes volt szimpátiát kicsalnia egy liberális közönségből. 2012-ben pont ezért gondolták sokan, hogy négy évvel később ő válthatja Barack Obamát a Fehér Házban. Hiszen az elnökválasztás hajrájában, amikor párttársai folyamatosan Obamát támadták, New Jersey kormányzójaként képes volt félretenni a pártpolitikát, és „magához ölelte” az elnököt, amikor ellátogatott a természeti katasztrófa sújtotta államba.

Azzal, hogy 2016-ban beállt Trump mellé, támogatottsága a mélybe zuhant. Ehhez jött még a „Bridgegate”, amikor beosztottjai kisstílű politikai bosszúból lezárták a New Jersey-ből a Hudson folyón át New Yorkba vezető, rendkívül forgalmas George Washington híd több sávját, közlekedési káoszt okozva Fort Lee városban. Ezzel büntetették a település demokrata polgármesterét, amiért nem támogatta Christie újraválasztását. Végül mélyponton lévő népszerűséggel távozott a hivatalából.

Új könyvével, és az ahhoz kapcsolt interjúkkal most ezen akar változtatni. És kezd is visszatalálni régi önmagához.

Az egykori szövetségi ügyész keményen őszinte, megmondja a magát, és közben látszólag hidegen hagyja, hogy az kinek mennyire tetszik. Most leginkább a Trump körül az elnökválasztás alatt felbukkanó emberekről van meg a véleménye. Köztük is elsősorban Trump vejéről, Jared Kushnerről.

Buta és rossz emberek

Kushner és Christie régi ismerősök. Még akkor keresztezték egymás útjaik, amikor Christie New Jersey szövetségi ügyészeként börtönbe zárta Kushner apját, adócsalás és tanúk megfélemlítése miatt.

Az egyik legundorítóbb, leggusztustalanabb bűnügy, amit ügyészként valaha is bíróság elé vittem. Pedig New Jersey-ben voltam ügyész, ahol találkoztunk pár undorító és gusztustalan bűnüggyel

– jellemezte Kushner papájának esetét a PBS televíziónak nyilatkozva.

A legszaftosabb részlete az ügynek az volt, amikor Charles Kushner egy prostituáltat bérelt fel, hogy csábítsa el az ellen tanúskodni készülő sógorát, majd az együttlétről videót készített, amit elküldött a nővérének. Abban bízva, hogy ezzel eltántorítja őket a tanúskodástól. Nővére azonban inkább a hatósághoz ment a videóval.

Ezt Jared Kushner soha nem bocsájtotta meg Christie-nek, és igyekezett mindent megtenni, hogy eltűntesse a Trump-kampány közeléből Christie-t. Trump veje végül sikerrel is járt, hiszen Christie-t az ő nyomására rúgták ki. Könyvében Christie most bosszút állt.

Elmondása szerint Jared Kushner egy tapasztalatlan, tudatlan, sekélyes figura, akinek fogalma sincsen arról, hogy mi zajlik körülötte. Egy hízelgő, önmagát túl nagyra tartó nyápic, aki azt hiszi, csak azért, mert sok pénze van, az már azt is jelenti, hogy okos, és mindent tud. Miközben semmi keresnivalója nem lenne a Fehér Házban, ahol soha nem kapott volna meg semmilyen pozíciót, ha nem lenne Trump kedvenc lányának a férje.

De megkapja Christie-től a magát szinte mindenki, aki ott volt a Trump-kormány megalakításánál. Mint Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó, akit „Oroszország szolgájaként”, és „jövőbeli fegyencként” jellemez, és aki persze Kushner nyomására kapott szerepet az adminisztrációban.

Trump Christie szerint „kisstílű csalókkal, puhány nyápicokkal, és elítélt és még el nem ítélt bűnözőkkel” vette körül magát. Csupa „buta és rossz emberrel”, akik teljesen alkalmatlanok voltak a rájuk bízott feladatok végrehajtására, és tudatlanságuk „monumentálisan ostoba” döntések sorozatát eredményezte.

Éppen ezért véli úgy, hogy nem volt semmiféle összejátszás az elnökválasztási kampány alatt az orosz kormánnyal. Christie szerint egészen egyszerűen annyira amatőrök, naivak és tapasztalatlanok voltak az ott dolgozó emberek, hogy képtelenek lettek volna összehozni egy „Tomy Clancy szintű” összeesküvést. És észre sem vették, hogy a sok gyanús dolog, amit csinálnak, miért is lenne gyanús.

Van, aki azonban megmenekül a kemény kritikától. Trump. Mert Christie kedveli Trumpot. 17 éve barátok, „igazán vicces, nagyon szórakoztató” emberként ismerte meg, aki „sok érdekes dolgot tud érdekes emberekről”, és akinek „sok nagyszerű története van”. A hibát szerinte ott követte el, hogy rossz emberekben bízott meg, akik rossz tanácsokkal látták el.

Jó szórakozás

Ezzel az őszinteséggel most sikerült visszatérnie, és ezt tökéletes szereplése Colbert műsorában jól bizonyította. Állta Colbert kemény kérdéseit, de nem hunyászkodott meg, és nem kért bocsánatot, amiért segítette Trumpot, miközben nem félt kimondani, ha szerinte az elnök ostobaságot csinált. És közben még arra is képes volt, hogy őrülten szórakoztató és vicces legyen.

Egy pillanatban a beszélgetést jól láthatóan élvező Colbert ki is jelentette:

Ez sokkal szórakoztatóbb, mint amire számítottam. És nem csak emiatt

– mutatott a tequilás pohárra.

Az interjú végére pedig egyértelművé vált, Christie-t nem lehetne esélytelenként leírni, ha úgy döntene, indulna egy választáson. Ahogy azt a volt kormányzó a beszélgetés végén kijelentette:

Tudod mit? A mai este a visszatérés kezdete! Itt a Stephen Colbert show-ban!

Amire Colbert mosolyogva jelentette ki, hogy ezt vállalja.

Christie visszatért.

Kiemelt kép:Brendan Smialowski / AFP