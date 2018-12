Erdogan Törökországba hívta Trumpot

Recep Tayyip Erdogan török államfő meghívta Donald Trump amerikai elnököt Törökországba

– közölte Hogan Gidley fehér házi szóvivő, aki hozzátette azt is: konkrét tervek még nincsenek, de az amerikai elnök nyitott a találkozóra.

A meghívást azután hozták nyilvánosságra, hogy a két államfő a múlt héten telefonon is beszélt egymással, majd Trump bejelentette, elrendelte az amerikai csapatok kivonását Szíriából, miután megítélése szerint legyőzték az Iszlám Államot. Ezt a lépést mind a demokraták, mind a republikánusok oldaláról hevesen bírálták, sőt Trump még saját kormányzata támogatását sem nyerte meg, Jim Mattis védelmi miniszter be is jelentette lemondását.

Ugyanakkor a csapatkivonást üdvözölte Irán, Oroszország és Törökország. Ennek fényében nem is meglepő, hogy Erdogan ilyen gyorsan ajánlot is tett Trumpnak a törökországi találkozásra.

Telefonos beszélgetésük után Erdogan kijelentette, hogy a felek egyeztetnek, hogy megfelelően koordinálják a katonák, a diplomaták és a többi szereplő munkáját, s az amerikai kivonulás után se alakulhasson ki olyan hatalmi vákum, amely a szíriai átmenetben újabb konfliktusokat teremt.

Kiemelt kép: Gokhan Balci /Anadolu Agency / AFP