A hadseregből is toboroznak az amerikai neonácik

Minden zsinagógánkba és iskolánkba készítettünk be sürgősségi táskát, érszorítóval és kötszerekkel.

Október végén egy felfegyverzett szélsőjobboldali férfi vérfürdőt rendezett egy pittsburghi zsinagógában. Tizenegy embert megölt és hetet megsebesített. A helyi zsidó közösség látva az antiszemita csoportok terjedését már korábban felkészült arra, hogy megtámadhatják őket, de a lövöldözés így is sokkolta a várost.

Brad Orsini, a helyi zsidó közösség biztonsági igazgatója egy dokumentumfilmben azt mondta, hogy további hasonló esetek is előfordulhatnak. A volt FBI ügynök hozzátette azt is, hogy egyre több náci matricát és graffitit látnak a városban.

Az egyre jobban erősödő amerikai szélsőjobboldali mozgalmakról a PBS tévécsatorna riportere, A. C. Thompson már több filmet készített. A legutóbbi részben azonban egy fokozottan veszélyes elemre hívta fel a figyelmet. Arra, hogy

az egyik neonáci csoport már az amerikai hadseregen belül is toborozza a tagokat.

Atomfegyverek

Devon Arthurs 2017 májusában a floridai Tampában élt három lakótársával, mígnem egy este azzal hívta fel az apját, hogy kettőjüket megölte.

Felzaklatott a viselkedésük és lelőttem őket.

Alan Arthurs szerint a fia 13-14 éves kora körül kezdett el érdeklődni a neonáci eszmék iránt, és olyan barátai lettek, akik szintén szélsőséges elveket vallottak. Miután Devon belépett az Atomwaffen Division (Atomfegyver Hadosztály) nevű csoportba, apa és fia kapcsolata megromlott, Arthur abbahagyta az iskolát és Tampába költözött.

A gyilkosság után Arthur azt mondta az apjának, hogy azért ölte meg a szintén Atomwaffen-tag Andrew Oneschukot és Jeremy Himmelmant, mert nem akarta, hogy végre tudják hajtani azt az öldöklést, amelyet terveztek. A lakásban fegyvereket és robbanóanyagot is találtak a rendőrök.

Később Devon már azt is mondta a nyomozóknak, hogy az utóbbi időszakban áttért az iszlámra, támogatja az ISIS-t, és azért ölte meg a barátait, mert azok piszkálták az új vallása miatt. A bíróság mentális zavarai miatt tárgyalásra alkalmatlannak találta a fiatal férfit, az Atomwaffe működéséről azonban egy kimondottan összeszedett képet adott.

Az Atomwaffen Division nevű szervezetet Devons életben maradt lakótársa, Brandon Russell alapította 2015-ben, aki tagja volt az amerikai hadsereg tartalékosait tömörítő Nemzeti Gárdának. Devons elmondása alapján a csoport az egyik 80-as években alakult neonáci csoporttól, az Ordertől („rend”) vette az ihletet, a félig német név pedig Adolf Hitlerre utal. Az Order annak idején bombát helyezett el egy zsinagógánál és a tagjai megölték Alan Berg zsidó származású rádióst.

A kihallgatása során Arthurs azt mondta a rendőröknek, hogy lakótársai folyamatosan arról beszéltek, hogy kormányzati épületeket akarnak felrobbantani, mert a háttérhatalom átvette Amerika irányítását. Ez emlékeztet az Oklahoma Cityben történt 1995-ös terrorcselekményre, mely során az iraki veterán Timothy McVeigh felrobbantotta a különböző szövetségi, kormányzati irodáknak helyet adó Alfred P. Murrah-épületet, megölve legalább 168 embert, köztük gyerekeket és terhes anyákat.

Devon Arthurs letartóztatása napján Russellt is kihallgatta a helyi rendőrség és az FBI. Russell azt vallotta, hogy a lakásban talált robbanószer az övé, de csak rakétamodellekhez használta volna, az Atomwaffen pedig csak egy klub.

Russell szabadon távozhatott, sőt a rendőrség haza is vitte autóval.

Ezután a férfi találkozott egy neonáci társával és dél felé indult.

Az FBI közben elfogatóparancsot adott ki ellene, mert attól tartottak, hogy fel akarja robbantani a Turkey Pointban található atomerőművet. A kocsiját két járőr szúrta ki, és egy gyorsétterem parkolójában tartóztatták le. A kocsiban két puskát és 1000 darab lőszert találtak. Russel most az ötéves börtönbüntetését tölti, amelyet robbanószer birtoklásáért kapott.

Beépülve

Az Atomwaffe Devon Arthurs által felvázolt működésében a lehetséges terrorcselekmények mellett volt még egy ijesztő részlet, mégpedig az, hogy a neonácik céljaik elérésére az amerikai hadsereget használják.

Brandon azt mondta, hogy vannak Atomwaffe-tagok a katonaságban. Egy férfi leszerelés után csak azért ment vissza a seregbe, hogy felszerelést lopjon, például éjjellátó szemüvegeket. Vannak embereink az amerikai hadseregben, akiknek az a feladata, hogy óriási mennyiségű felszerelést lopjanak a támaszpontokról.

Devon azt is hozzátette a kihallgatásán, hogy Brandon Russell a szaktudás és a kiképzés miatt csatlakozott a Nemzeti Gárdához, hogy ezt a tudást aztán a kormány ellen használja fel. Devon Arthurs a kihallgatás során többször kérte, hogy hadd beszélhessen egy FBI-ügynökkel is ezekről, ám a riporter, A. C. Thompson nem tudta kideríteni, hogy ezeknek a súlyos vádaknak utánamentek-e a szövetségi nyomozók.

A kollégáival azonban összeállítottak egy listát, amelyen 80 Atomwaffe-tag szerepel, közülük hét kapcsolódik a hadsereghez, hárman ráadásul most is aktív szolgálatban vannak. De ennél valószínűleg többen vannak.

A Pentagon egy szenátori kérdésre azt válaszolta, hogy az elmúlt öt évben 27 jelentést kapott radikális tevékenységről a katonaságon belül, és 18 személyt részesített megrovásban. A Southern Poverty Law Center (SPLW) nevű, gyűlöletcsoportokat monitorozó civil szervezet szerint azonban a Pentagon számai nevetségesek.

Az SPLW a katonaságnak és több kongresszusi bizottságnak is elküldött egy 130 névből álló listát, amelyet egy nemzeti szocialistákat tömörítő közösségi oldal tagjai alapján állítottak össze. A legtöbb esetben nem kaptak semmilyen visszajelzést.

A gyakorlatilag terrorista sejtekként viselkedő szélsőjobboldali mozgalmak és a katonaság között Kathleen Belew, a Chicagói Egyetem történésze is kapcsolatot fedezett fel. Belew, aki a paramilitáris szervezetek tevékenységét kutatja, több példát is hozott arra, amikor háborús veteránokból lettek náci vagy neonáci uszítók. Timothy McVeigh mellett ilyen volt George Lincoln Rockwell, aki a második világháború után megalapította az Amerikai Náci Pártot, vagy Louis Beam, a Ku Klux Klan tagja.

Fontos megjegyezni, hogy a veteránoknak csak egy nagyon kicsi, statisztikailag lényegtelen részéről beszélünk. De a szélsőséges mozgalmakon belül azok, akik katonai tapasztalattal rendelkeznek, óriási szerepet játszanak abban, hogy kiképezzék a társaikat.

Belew szerint az, hogy a katonai vezetés, a bíróságok vagy a rendőrség alig reagálnak fehér rasszista mozgalmak terjeszkedéséhez, jól mutatja, hogy az amerikai társadalomnak mennyire nincs megfelelő válasza a jelenségre.

A neonáci, akinek reményt ad Trump

A film készítőinek sikerült megtalálnia James Masont, akit az Atomwaffen szellemi vezetőjének tartanak. A férfi évekig börtönben ült, majd szabadulása után 15 évre eltűnt. Azóta azonban újra aktív, legalábbis szívesen pózol a neonáci csapat tagjaival. Annak örül, hogy nem tudott arról, hogy az atomwaffenesek milyen gyilkosságokra készülnek, de csak azért, mert így nem keveredett bele a neve és nem kell visszamennie a börtönbe.

Amikor a riporter arról kérdezte, hogy mit gondol James Fieldsről, aki Charlottesville-ben megölt egy embert, Mason azt válaszolta: „Nagyon együttérzek vele”, az oklahomai bombázóval együtt egy hősnek tartja.

Mason mesél az antiszemita összeesküvés-elméleteiről is, amit a riporter nem tart szokatlannak egy, a fehérek felsőbbrendűségét valló embertől. Egy valami azonban meglepte: miután Mason évtizedekig harcolt a kormány ellen, a mostani amerikai vezetés, élén Donald Trumppal reményt ad neki.

Ahogy Trump mondja és ahogy az a sapkájára is rá van írva: Tegyük naggyá újra Amerikát! Ez úgy fog menni, ha újra a fehéreké lesz Amerika. Ez igen érdekes dolog. Érdekes idők jönnek.

Kiemelt kép: Jeff Swensen/Getty Images/AFP