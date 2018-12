Kettévágott egy középiskolásokat szállító buszt egy vonat Szerbiában

Öten meghaltak, harmincan pedig megsérültek pénteken a dél-szerbiai Nis közelében, amikor egy vonat és egy autóbusz ütközött egymással.

A szerbiai közszolgálati televízió helyszíni jelentése szerint a főként középiskolásokat szállító autóbusz egy sorompó nélküli vasúti átkelőn haladt át, amikor az éppen akkor odaérkező vonat szinte kettészelte.

A helyszínen készült felvételeken látszik, hogy a busz az ütközéskor félbetört, a vonat egy része pedig kisiklott.

#BREAKING A train and bus collision near #Niš–#Serbia🇷🇸 – three people were killed and 22 injured pic.twitter.com/zcyLFg95qV

— srb news (@srbnews0) December 21, 2018