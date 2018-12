Nyomozás indult Trump beiktatási ünnepségének költségei ügyében

Bűnügyi nyomozás folyik Donald Trump amerikai elnöki beiktatásának költségei ügyében – jelentette internetes oldalán a The Wall Street Journal című amerikai lap helyi idő szerint csütörtökön este.

A 2017. januári elnöki beiktatási ünnepséget egy bizottság szervezte és bonyolította le, amelynek vezetője Trump régi személyes barátja, Tom Barrack ingatlanfejlesztő üzletember volt. Az ünnepségre több mint 100 millió dollárnyi adomány érkezett. A New York-i szövetségi nyomozók ennek kapcsán azt vizsgálják: történt-e visszaélés a felajánlásokból befolyt összegekkel.

A The Wall Street Journal információi szerint a nyomozást a manhattani ügyészi hivatal vezeti. Azt vizsgálja, hogy a bizottság elfogadott-e pénzadományt olyanoktól, akik befolyást akartak szerezni, vagy álláshoz szerettek volna jutni az új kormányzatban. A lap megjegyezte: „pénzt adni politikai előnyökért cserében” törvényellenes, mint ahogyan törvénytelen a nonprofit szervezetként bejegyzett bizottság rendelkezésére álló összeget másra fordítani, mint a beiktatási ünnepségre.

A lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta: a vizsgálat „részben a Donald Trump volt ügyvédje, Michael Cohen elleni nyomozás során a szövetségi nyomozókhoz került dokumentumokon alapszik”. E dokumentumok között volt a The Wall Street Journal szerint egy hangfelvétel is, amelyet a nyomozók a Cohen lakásán tartott házkutatáskor koboztak el idén áprilisban.

A hangfelvételen Stephanie Winston Wolkoff, Melania Trump egyik tanácsadója a beiktatásra felajánlott adományok felhasználása miatt aggodalmaskodik.

A beiktatási ceremóniát szervező bizottság közleményben reagált a sajtóértesülésekre, hangsúlyozva, hogy az ünnepség „teljes mértékben megfelelt a hatályos törvényeknek”. A kommüniké szerint a bizottságot nem értesítették folyamatban lévő vizsgálatról, tagjaival egyetlen ügyész sem vette fel a kapcsolatot.

Egyszerűen nincs bizonyítékunk arra, hogy vizsgálat folyik ellenünk,

olvasható a közleményben, amely tudatta azt is, hogy a pénzügyeket mind belső, mind külső, független könyvvizsgálók is ellenőrizték, az elszámolást pedig a Szövetségi Választási Bizottságnak és az adóhivatalnak is benyújtották.

(MTI)

Kiemelt kép: Europress/Andrew Gombert/Pool via CNP/dpa