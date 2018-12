Beismerte bűnösségét az Amerika elleni összeesküvéssel vádolt orosz nő

Marija Butyina republikánus körökbe férkőzött, orosz irányítással.

Aláírta a vádalkut az Egyesült Államok elleni összeesküvéssel vádolt orosz Marija Butyina – jelentette az amerikai közszolgálati rádió (NPR csütörtökön.

A 30 éves Butyina egy washingtoni szövetségi bíróságon bűnösnek mondta magát az összeesküvésben és abban, hogy nem bejegyzett ügynökként, azaz törvényellenesen tevékenykedett az Egyesült Államokban.

Marija Butyinát azzal vádolják, hogy egy amerikai férfival együttműködve, de orosz állami tisztségviselő irányításával beférkőzött az amerikai republikánus politikusok köreibe, azzal a céllal, hogy előmozdítsa az orosz érdekeket.

Az amerikai sajtó Butyina amerikai barátjaként a dél-dakotai republikánus politikust, Paul Ericksont nevezte meg, vele az orosz nőnek évekig tartó szerelmi viszonya volt. Erickson ellen már folyik a nyomozás. Az orosz tisztségviselő valószínűsíthetően Alekszander Torsin bankár, az orosz központi bank kormányzóhelyettese, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjaként tartanak számon. A Butyina által aláírt vádalku szövege szerint Butyina Torsin irányításával próbált meg „nem hivatalos kapcsolatokat létesíteni a hatalommal és az Egyesült Államok politikájára befolyással rendelkező emberekkel”.

A The New York Times című lap cikkében tudni vélte azt is, hogy Butyina baráti viszonyt ápolt Scott Walker wisconsini republikánus politikussal, aki a mostani félidős választásokig az állam kormányzója volt. Továbbá vacsoravendég volt a dél-karolinai Mark Sanford, egykori republikánus kormányzó házában is. (MTI)