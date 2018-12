Nem indul a következő választáson a brit miniszterelnök, de legalább nem ma bukott meg

Hangos asztalcsapkodással és éljenezéssel ért véget az a zártkörű szavazás, amelyen a brit konzervatív párt tagjai arról döntöttek, hogy továbbra is Theresa May maradjon-e Nagy-Britannia miniszterelnöke.

Az eredményt hivatalosan szerda késő este közölték: túlélte a bizalmatlansági szavazás. Azt azonban már korábban tudni lehetett, hogy a legtöbb tory szerint sikeres volt a miniszterelnök beszéde, és már a szavazás előtt támogatták annyian nyíltan, hogy miniszterelnök maradhasson.

Theresa May közvetlenül az asztalcsapkodás előtt több képviselő szerint bejelentette, hogy a következő választáson már nem ő fogja vezetni a brit konzervatív pártot. Mivel a párt vezetője a miniszterelnök-jelölt is, ezért egyértelmű, hogy May ezzel azt is bejelentette, hogy még a választás előtt le fog mondani a miniszterelnöki posztról.

A következő választások

Ezzel persze nem most kell még számolni, a következő választások ugyanis csak 2022-ben lesznek, tehát May még évekig a posztján maradhat, és akár a teljes Brexitet is levezényelheti. Azért lesznek csak 2022-ben választások, mert May első nagy politikai válsága pont abból volt, hogy miután kinevezték miniszterelnöknek, előrehozott választást íratott ki, hogy biztosabb parlamenti többséget szerezzen a Brexit-népszavazáson született döntés végrehajtásához.

De ennek az ellenkezője történt. May és a toryk többsége biztos volt a parlamentben, de a választásokon csúnyát buktak, és csak egy észak-ír konzervatív párttal közösen tudtak kormányt alakítani. Ez a párt, a DUP, viszont nemrég kilépett a koalícióból, mert jelezték, hogy May Brexit-terve nem felel meg nekik, így a toryk már kisebbségből kormányoznak.

May ellen kedden hívott össze bizalmatlansági szavazást a konzervatív frakció egy része. A hivatalos szabály szerint a 315 fős frakció legalább 15 százalékát jelentő képviselőnek kell aláírnia egy papírt, amelyet eljuttatnak az ezért felelős bizottságnak. Persze tétje is van a dolognak, mert ha a bizalmatlansági indítvány elbukik, akkor egy teljes évig nem támadható meg ezzel az eljárással újra a miniszterelnök, hogy ne induljon naponta hasonló eljárás.

Következmények

May a bizalmi szavazást túlélte ugyan, de ez több dolgot is jelent következményként számára. Az első az, hogy el kell fogadtatnia a Brexit-tervet a parlamenttel. Erről a hét elején szavaztak volna, de Maynek nem voltak meg a szavazatai, ezért egyszerűen elhalasztotta a szavazást. Ahhoz, hogy meglegyenek a szavazatai, kénytelen lesz úgy módosítani a tervet, hogy az az észak-ír DUP-nak is megfeleljen.

Ez azt jelenti, hogy a Brexit-terv tárgyalásának egyik legkomolyabb akadálya kerül elő újra, az észak-ír határ ügye. Mivel Írország tagja marad az Európai Uniónak, Észak-Írország viszont Nagy-Britanniával együtt kilép, valahogy meg kell egyezni arról, mi legyen a két ország közötti jelenleg nyitott határokkal. Ez egy érzékeny téma, mert a nyitott határok egyenesen tehetőek felelőssé azért, hogy az észak-ír konfliktus rendeződött, és megszűnt a két ország közötti vallásháború. Ezért a határok bezárása azzal fenyegetne, hogy ez a konfliktus újraéled.

Ha viszont nyitva maradnak a határok, akkor az EU közös piaca kerül veszélybe, mert Nagy-Britannián keresztül simán hozzá lehet majd férni a schengeni zónához. Ez a kérdés eddig is nagyon sok fejfájást okozott a Brexit-tárgyalóknak, és ezentúl is azt fog.

Kevés esély van az újabb népszavazásra

May megerősítése még kevésbé teszi valószínűvé, hogy újabb népszavazás jöhet a Brexitről, amelyben nagyon sokan reménykedtek a kilépést ellenzők közül, főleg azután, hogy az Európai Bíróság kimondta, hogy az ötös cikkely, vagyis a kilépésről szóló értesítés visszavonható. A toryk viszont most a gyakorlatban arra hatalmazták fel Mayt, hogy vezesse le a kilépést, és utána álljon félre.

Ettől persze egyáltalán nem biztos, hogy Theresa May miniszterelnökként túléli a következő pár hónapot. Ha a Brexit tárgyalásai, vagy a szavazás nem úgy sikerül, ahogy a toryk, vagy a DUP szeretné, May könnyen arra kényszerülhet, hogy mégis lemondjon, hiába erősítették meg a miniszterelnöki posztban. May azt ígérte, január 21-ig rendezi a brexit-terv ügyét, a megfelelő kiegészítésekkel, amelyeket az EU-nak is jóvá kell hagynia (a jelenlegi tervet egyébként jóváhagyták, ez csak a briteknek nem sikerült).

A britek kilépése az EU-ból továbbra is bonyolult kérdés marad, és egyszerűen senki nem tudja, mi fog történni. Azért nem, mert az Európai Unióból a jelek szerint csak úgy lehet kilépni, ahogy azt az EU akarja. A britek kerestek egy jobb alkut az EU-val, amiről lassan kiderül, hogy nem létezik, hiszen az eddigi alku volt a jobb alku. Nagy-Britannia az EU tagjaként is jelentős kivételeket élvezett a többi tagállamhoz képest, például a saját valutáját, és jelentős visszatérítéseket az uniós büdzséből.

Március végéig viszont mindennek el kell dőlnie, mert akkor jár le a kilépésre adott határidő. Ha nem lesz új miniszterelnök, és a britek nem akarnak egyezmény nélkül kilépni, akkor ki kell tolni a határidőt, vagy visszavonni az értesítést. Mindkettőre kevés az esély.