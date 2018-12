Valódi szuperhős a nyolcéves, aki legyőzte a rákot

Két évvel ezelőtt derült ki egy Cameron Scott nevű kisfiúról, hogy már az agyrák negyedik stádiumában jár. Miután otthonukban leesett a lépcsőről és hátfájdalmakat tapasztalt, MRI-vizsgálatra vitték a szülei, ahol medulloblasztómát állapítottak meg nála az orvosok. Ez a gyermekkorban előforduló rosszindulatú agydaganatok leggyakoribb típusa, ami leginkább 4-8 éves korban jellemző.

A magas kockázatú megbetegedés már a gerincére is ráterjedt. A kisfiú tumorjait egy négyórás műtét során távolították el a Tenesse-i kórházban, utána egy személyre szabott kezelés tervet írtak elő számára, ami a kórház saját génszekvenciás módszerén alapult. A kisfiú hat hónapig járt kemoterápiára, a Todaynek nemrég adott interjújából pedig kiderült, hogy mára teljesen meggyógyult, 2017-ben már annyira jól érezte magát, hogy a floridai Legolandbe is el tudott utazni a szüleivel és testvéreivel – ahol kedvenc szuperhőse, Batman jelmezét is magára öltötte.

Meet the 8-year-old superhero who beat brain cancer at St. Jude https://t.co/AnH6BZWHRx pic.twitter.com/TIIyDF0qL7 — TODAY (@TODAYshow) November 25, 2017

