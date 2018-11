Kiakadt az anyuka a légitársaságra, mert a neve miatt kigúnyolták Abcde nevű kislányát

Az utasfelvétellel foglalkozó dolgozó még le is fotózta a lány beszállókártyáját, és közösségi oldalán közzétette.

Elnézést kért a Soutwest Airlines amerikai légitársaság egy anyukától, miután egyik munkatársuk kinevette, és kigúnyolta a nő ötéves kislányát, a gyerek neve miatt – jelentette a helyi sajtó. Az eset még november 2-án történt egy kaliforniai repülőtéren, amikor a nő és kislánya becsekkolt.

A gate agent röhögve gúnyolódni kezdett a lányom nevén, felém, és a lányom felé mutogatva, miközben munkatársaihoz beszélt

mondta el az anyuka, Traci Redford a KABC kaliforniai televíziónak.

A nő lányának a keresztneve az, hogy Abcde. És úgy kell kiejteni, hogy „Absziti”.

Az anyuka elmondása szerint a légitársaság többi dolgozója is nevetgélni kezdett a lánya nevén, miközben alig pár méterre álltak tőlük. Redford ekkor szólt a dolgozóknak, hogy ő is, és a lánya is hallja, hogy mit csinálnak, és megkérte őket, hogy fejezzék be.

Azt csak pár héttel később tudta meg, hogy az utasfelvétellel foglalkozó dolgozó lefényképezte a kislány beszállókártyáját, és közösségi oldalán közzétette, hogy másik is jót nevessenek rajta. Az anyuka elmondása szerint jelentették a Southwest Airlines-nak, hogy munkatársuk kirakta a Facebookra a fotót, de a légitársaság nem tette semmit. Ezután fordultak a sajtóhoz.

Ezután a légitársaság közleményben kért elnézést a családtól, közölve, hogy a munkatárs megsértette a cég aranyszabályát, ami szerint minden egyes utassal csak is a legnagyobb tisztelettel bánhatnak. Nem csak személyesen, hanem az interneten keresztül is. Azt nem közölték, hogy az érintett dolgozó milyen büntetést kapott.

Közben az anyuka elmondta, az eset lehetőséget adott neki arra, hogy megtanítson lányának egy leckét. Közlése szerint lánya értetlenül kérdezte tőle, hogy miért nevetik ki a nevét, amire azt válaszolta, hogy nem mindenki kedves, és nem mindenki viselkedik kedvesen.

Egyébként nem ő az egyetlen ember az Egyesült Államokban, akinek az ABC első öt betűje a neve. A 2014-es adatok szerint 1990 óta 328 gyereknek adták szülei az Abcde nevet.

