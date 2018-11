Soros és Kurz a CEU Bécsbe költözéséről tárgyalt

Sebastian Kurz osztrák kancellár vasárnap este fogadta hivatalában Soros Györgyöt, írja a 444 a Kurier alapján. A találkozó fő témája a CEU Bécsbe költözése volt.

Soros hétfőn találkozik majd Heinz Fassmannal, az osztrák tudományos miniszterrel, akivel például olyan technikai dolgokról beszélnek majd, mint a CEU-s diplomák akkreditálása és a Budapesten dolgozók Bécsbe költöztetése.

A politikatudományi, újságírói és nemzetközi kapcsolatok posztgraduális képzései a következő téli szemesztertől kezdve már Bécsben indulhatnak el.

Soros és Kurz a CEU ügyén kívül tárgyalt még külpolitikai kérdésekről is, így a migráció témaköre is szóba került, amiben ugyan eléggé más álláspontot képviselnek, de Kurz hivatalának közleménye szerint olyan emberekkel is fontos beszélgetni, akikkel nem mindenben értünk egyet.

A CEU költözéséről mindent megtudhat az alábbi videónkból: