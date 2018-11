Követi Merkelt: tényleg távozik Seehofer a CSU éléről

Horst Seehofer, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke lemond a pártelnökségről

– írta meg a Süddeutsche Zeitung, azaz a korábbi hírek igaznak bizonyultak szándékáról. Az újság szerint azért megy a 69 éves politikus, mert az egy hónappal ezelőtti bajorországi választáson jelentés veszteséget szenvedett pártja. A veterán politikus a pártvezetés müncheni tanácskozásán jelentette be döntését, ezzel együtt a német kormányban viselt belügyminiszteri posztját megtartja.

Távozása magyar szempontból is érdekes, mert Seehofer számít Orbán Viktor egyik fő szövetségesének, a menekültkérdésben is támogatta a magyar miniszterelnök elképzeléseit. A bajorországi választás súlyos változásokat hozott a Németországot kormányzó pártok vezetésében, A bajor és hesseni eredmények után jelentette be Angela Merkel, hogy a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki posztjáért már nem száll harcba, távozik a posztról. Azaz mindkét testvérpárt emblematikus vezetője lelép a színről.

Kiemelt kép: Tobias Schwarz / AFP