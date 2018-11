Nagy változások jöhetnek a Trump-kormányban

A Washington Post 14 fehér házi munkatárssal való beszélgetés után végignézte, milyen változások várhatók a keddi félidős választások után az amerikai kormányban. A lehetséges távozók sorában ott van az elnök régi ellensége is, de meglepetésre Donald Trump egyik legszorosabb szövetségesét is említi a lap.

A washingtoni napilap szerint távozhat Jeff Sessions igazságügyi miniszter, akit az elnök sokat támadott az elmúlt hónapokban, még a Twitteren is üzengettek egymásnak. Helyettesét, oroszokkal való összejátszás utáni nyomozást felügyelő Rod J. Rosensteint az elnök szintén kirúghatja: Rosenstein volt az, aki kinevezte Robert Mueller különleges ügyészt a nyomozás élére.

A belbiztonsági miniszterben, Kristjen Nielsenben sem feltétlenül bízik az elnök a többi között Bush-kormányban betöltött szerepe miatt, és mert Trump nem gondolja, hogy a miniszter kellő jelentőséget tulajdonítana a migrációnak. Nielsen John Kelly protezsáltja, aki Trump kabinetfőnöke. Neki is voltak vitái Trumppal, de a lap szerint az elnök megkérte, hogy maradjon legalább 2020-ig, megbízatása végéig. De ha Kelly megy, nagy valószínűséggel Nielsennek is távoznia kell. Rajtuk kívül a kabinetfőnök helyettesét, Johnny DeStefanot is a hamarosan távozók között látják, ahogy az alelnök, Mike Pence kabinetfőnökét, Nick Ayerst.

A Washington Post emellett

Ryan Zinke belügyminisztert, James Mattis védelmi minisztert és Sarah Sanders kormányszóvivőt is a lehetséges távozók között említi,

bár utóbbi kettőnél megjegyzik, ez legfeljebb saját döntésük lehet. Sanders és az elnök szoros szövetségek, Mattis pedig nemrég támogatta Trump azon döntését, hogy csapatok küld a déli határra. Zinke-nél más lehet a helyzet: az elnök nemrég arról panaszkodott a sajtónak, hogy problémásnak látja az ingatlanbotrányba keveredett belügyminiszter ügyeit.

A hasonló jellegű személycserék nem szokatlanok a félidős választások után.

2006-ban az ifjabb George Bush kirúgta védelmi miniszterét, Donald H. Rumsfeldet, miután a választásokon a demokraták megszerezték a többséget a kongresszus mindkét házában. Hasonló volt a helyzet 2010-ben is, amikor a republikánusok szereztek többséget a képviselőházban és Barack Obama kabinetfőnöke, Rahm Emanuel és Robert Gibbs kormányszóvivő is távozott.

