Rihanna is letiltotta a dalait Trump rendezvényeiről

Amerika éppen az időközi választások lázában ég, ennek részeként pedig a demokrata és a republikánus párt is igyekszik aktivizálni követőit, számos kisebb-nagyobb összejövetellel. Igen ám, azonban Donald Trump és a republikánusok kampánygyűlésein egyre nehezebb lesz zenét választani, ahogy sorra tiltják le dalaikat a Trump-ellenes popsztárok. Most éppen Rihanna akadt ki, miután megtudta, hogy 2007-es slágere, a Don’t Stop The Music szólt a republikánusok gyűlésén a Tennessee állambeli Chattanoogában.

Az eseményen az elnök is feltűnt, hogy támogatásáról biztosítsa Marsha Blackburnt, aki a szenátori posztért indul a keddi időközin. Hogy mekkora buli volt a gyűlésen, arról egy tweet számolt be: Trump feliratú pólókat dobáltak a tömegbe, miközben Rihanna említett dala szólt, és mindenki remekül érezte magát. A tweetre reagálva Riri jelezte, hogy ez már nem lesz így sokáig, ő ugyanis nem szeretné, hogy bármilyen kapcsolatba hozható legyen ezekkel a rendezvényekkel.

Not for much longer…me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ

— Rihanna (@rihanna) November 5, 2018