Egy magyar származású férfi zsoldosai likvidálnak közel-keleti politikusokat

Amerikai zsoldosokat bérelt fel az Egyesült Arab Emírségek közel-keleti politikusok meggyilkolására – állítja egy a Buzzfeeden megjelent hosszú riport.

A cikk szerint az akciókat a Spear Operations Group (SOG) bonyolította le, amelynek a vezetője egy magyar-izraeli állampolgár. A SOG megjelenése a Közel-Keleten számos kérdést felvett, például azt, hogy mennyire legális az ilyen tevékenység és kié a felelősség.

Született zsoldos

Az egyesült államokbeli Delaware-ben működő SOG 2015 decemberében hajtotta végre az első akcióját Ádenben. Akkor már évek óta folyamatosan zajlottak a belharcok Jemenben, de abban az évben a síita húszi felkelők elűzték az akkori szunnita elnököt, Abed Rabbo Manszúr Hadit, aki Szaúd-Arábiába menekült. Szaúd-Arábia megtámadta Jement egy olyan koalícióval közösen, amelynek része a Jement 2001 óta folyamatosan bombázó Egyesült Államok is. Erről hosszabban itt írtunk:

Ez lesz a következő hónapok legfontosabb háborúja Amíg a világ elfordult, a következő időszak legfontosabb és legrémisztőbb hadszíntere lett Jemenből. Háborús bűnökkel és a térség leghatalmasabb erőivel.

A Spear Group hivatalos célpontja Anszaf Ali Majo volt, a helyi iszlamista párt, az Al-Iszlah vezetője, de a Buzzfeed szerint az Al-Iszlah székhelyénél elhelyezett bomba gyakorlatilag minden ott tartózkodót megölt volna az irodában. A feladatot az Egyesült Arab Emírségek egyik magas szintű képviselőjétől kapták.

Az Al-Iszlahról megoszlanak a vélemények: míg az emírségek szerint az Al-Iszlah az emírségek által terroristacsoportnak tartott Muszlim Testvériség tagja, mások szerint nem terroristák, hanem egy törvényesen működő politikai párt. Az egyik tagja, Tavakkul Karmán újságíró 2013-ban Nobel-békedíjat is nyert.

Az, hogy az Egyesült Államok valamilyen katonai vagy védelmi ügyekben segítséget nyújt az Arab Emírségeknek, nyilvános információ. Az emírségeknek mindössze 1 millió lakosa van, de nagyon sok bevándorló dolgozik ott, akár takarítók, akár egyetemi tanárok. A hadsereg esetében is hasonló a koncepció, több volt amerikai katona és biztonsági szakember is hozzájutott fontos pozícióhoz az államban.

Ahogy az arabok, úgy az USA hadserege sem zárkózik el attól, hogy magánvállalatoknak szervezzenek ki feladatokat, például ők főznek a katonákra és végzik a fegyverek karbantartását is, ám arra nem alkalmaznak cégeket, hogy valakit megölessenek. Legalábbis hivatalosan.

A Spear Operations Groupnak nincsenek ilyen fenntartásai.

Vezetője Abraham Golan, aki saját bevallása szerint Magyarországon született zsidó családba, majd Franciaországban tanult.

Belépett a francia idegenlégióba, aztán körbejárta a világot, több esetben valamilyen fegyveres megbízás miatt. A Buzzfeed riporterének azt mondta, hogy Belgrádban találkozott a 2001-ben megölt, szerb háborús bűnös Željko Ražnatović-csal, akit Arkan néven ismernek. Golan azóta is nagyon tiszteli őt.

Azt nem tudni, hogy Golan előéletével kapcsolatban mennyi igaz, de az őt ismerők szerint egyértelmű, hogy van katonai tapasztalata, továbbá olyan ember, aki kiválóan alkalmas zsoldosmunkára: számító, könyörtelen, vakmerő.

Durva melóra csak őt vennéd fel,

mondta egy forrás Golanról.

Eredménytelen kezdet

A Majo elleni merényletről az SOG tulaja Abu Dhabi egyik éttermében tárgyalt, és az útra elkísérte Isaac Gilmore, az USA haditengerészetének egykori kommandósa. Az asztal másik felén Mohammed Dahlan ült, aki ’90-es években palesztin biztonsági főnök volt, majd amikor azzal vádolták meg, hogy együttműködött a Hamasszal és Izraellel, az Arab Emírségekbe menekült és tanácsadó lett.

A megbeszélés során Gilmore szerint nem hangzott el az „orgyilkosság” kifejezés, de az a kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy nem élve elfogásról van szó.

A következő hetekben megegyeztek a feltételekben és Golan és Gilmore összeszedett egy tucatnyi emberből álló csapatot. Hárman közülük amerikai veteránok voltak, a többiek pedig a francia idegenlégió egykori tagjai. Utóbbiak az olcsóbbak, egy hónapra 10 ezer dollárt kértek, az amerikaiak ennek a dupláját.

2015 végén az emírségek eritreai katonai támaszpontjára repültek, ekkor kapták meg a listát a célszemélyekről. Egy katonatiszt 23 kártyát adott nekik, amelyen szerepelt a célpontok fényképe, neve, beosztása. A Buzzfeed megszerezte az egyik ilyen kártyát: a jobb felső sarokban az emírségbeli elnökségi őrszolgálat címere található. Az SOG a munkára havonta 1,5 millió dollárt kért.

A zsoldosok Ádenbe érkezve megkapták a fegyvereiket, valamint Golan és Gilmore a hivatalos papírokat arról, hogy az emírségek katonái. A két férfi azért ragaszkodott ahhoz, hogy a megbízás hivatalosan, a katonaságtól érkezzen, mert

ha szar kerül a palacsintába, akkor az egyenruha és a dögcédula különbözteti meg a katonát a bérgyilkostól.

A titkosszolgálattól kapott információk alapján tudták, hogy Majo hol lakik, melyik mecsetbe és milyen üzletekbe jár, így csak azt kellett kitalálniuk, hogy hogyan fogják kiiktatni – erre öt-hat módszert is kidolgoztak. Végül a srapnellel töltött bomba mellett döntöttek.

Közvetlenül azelőtt, hogy a bomba elhelyezésével megbízott csapattag elérte volna az Al-Iszlah irodájának ajtaját, állítása szerint valaki rálőtt Gilmore-ra, aki viszonozni akarta a tüzet, de a fegyvere beragadt.

A bombát ugyan felrobbantották, de elkövettek egy súlyos hibát: a kialakult káoszban úgy tértek vissza a katonai bázisra, hogy nem vittek magukkal bizonyítékot arról, hogy Majo valóban meghalt.

Bár nem nagyon adott életjelet magáról azóta, az Al-Iszlah szerint tíz perccel a merénylet előtt elhagyta az irodát és Szaúd-Arábiába menekült. Állítják, a merényletben senki nem halt meg. Golan ugyanakkor sikeresnek könyvelte el az akciót, hiszen valamilyen módon mégis sikerült semlegesíteni Majót.

Orosz magánhadsereg miatt ölhettek meg három orosz újságírót Egy a Kremlhez és Vlagyimir Putyinhoz közeli magánhadsereg állhat három újságíró halála, és a Pussy Riot egyik tagjának megmérgezése mögött.

Jogi szürkezóna

Az akció részleges sikere nem akasztotta meg Golanék bizniszét, sőt fordulópontot jelentett. 2016 óta gyanúsan sokan haltak meg az Al-Iszlah tagjai közül és ez feltűnt azoknak is, akik figyelemmel követték a jemeni eseményeket. Golan elismerte, hogy több embert is az ő csapata likvidált, bár a tagokat közben lecserélték. A francia idegenlégiósokat kirúgták, helyükre amerikaiak érkeztek, továbbá jobb fegyvereket is kaptak az Arab Emírségektől.

Szakértők szerint elképzelhetetlen, hogy az USA nem tudott volna arról, hogy mit csinálnak Golanék Jemenben. A CIA ezzel szemben azt állítja, képtelenség, hogy egy amerikai cég orgyilkosságokat követ el az Egyesült Arab Emírségek megbízásából.

A Buzzfeednek egy volt CIA-s elsőre azt mondta, hogy amerikaiak biztosan nem vettek részt ilyen akciókban. Majd amikor maga is utánanézett a dolognak, kiderült, hogy tévedett és rögtön fel is vetett egy fontos problémát. Az SOG azt állítja, hogy csak terroristákat vadásznak le mások biztonságának érdekében. Az azonban kérdés, hogy valóban utánanéznek-e annak, hogy egy rosszfiút ölnek meg és nem csak politikai megbízást teljesítenek?

Az is problémát vet fel, hogy a magánhadsereget toborzó cégek a katonaság hierarchiáján kívül tevékenykednek, tehát ha háborús bűncselekményt követnek el, nem tudni, hogy kit kell felelősségre vonni.

Magára a zsoldosságra vonatkozó jogi szabályozás is meglehetősen homályos. Egyfelől az Egyesült Államok törvényeibe ütközik egy másik országban megszervezni valakinek az eltűnését vagy a megölését. Ugyanakkor az USA törvényei nem tiltják azt, hogy valaki zsoldosként tevékenykedjen és néhány kivételtől eltekintve, teljesen jogszerű külföldi hadseregben szolgálni.

További érdekes jogi adalék, hogy azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek valamilyen katonai vagy fegyveres feladatokat látnak el külföldön, a külügyminisztérium szabályozza, ők azonban soha nem adtak engedélyt arra, hogy ilyen cégek harcoló csapatokat küldjenek külföldre.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó:Abdullah Al-Qadry / AFP