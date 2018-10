Velencében már azért is megbüntethetik, ha megáll egy hídon

Velence régóta szenved az óriási turistaáradattól, ami minden évben elönti a várost, a polgármester pedig most megelégelte, hogy a tömegek miatt pusztul a gyönyörű hely: olyan komoly törvényjavaslatot nyújtott be, ami már azért is büntetné a jámbor látogatót, ha megállna egy hídon, vagy rossz helyen ülne le.