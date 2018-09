Megtámadtak három hazafelé tartó barátot, ami komoly hibának bizonyult

Hazafelé tartott három barát, Jacob West, Luke Lyons és Max Pearson az egyetemi találkozójukról Leedsben, mikor rájuk támadott két férfi. Dale Williams, ahogy belépett a kocsiba, egyből nekiesett Pearson fejének, ő azonban védekezni kezdett Lyons segítségével. A támadó társa, Peter Griffin (nem a Family Guyból ismert) pedig a kezeit a zsebében tartó Westnek esett neki.

A meglepetés ereje nem tartott ki sokáig, a három fiatal komoly erőfölényben volt, a két támadó a földre is került az öt percen át tartó verekedés közben.

Pearson nagyon túlzásba esett, mert noha önvédelemként kezdődött, de a földön fekvő támadóját továbbra is ütötte, rugdosta, ezért per is indult a januári eset után. A bíróságon Williamst, Griffint és Pearsont is elítélték, valamint Westet is, de ő sikeresen fellebbezett – írta Metro.