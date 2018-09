Az oroszok új rakétája simán szétkap egy hadihajót

Hétfőn mutatta be legújabb nagy hatótávolságú rakétáját az orosz védelmi minisztérium.

A Kh-35U friss változata 250 km-es távolságban lévő célpontot is el tud találni, szárazföldről és levegőből is indítható, elég erős ahhoz, hogy megsemmisítsen egy 5000 tonnás modern hadihajót, és a minisztérium szerint bármilyen ellentámadást ki tud kerülni.

Az új rakétát be is mutatták, ennek keretében „ellenséges hajókat” süllyesztett el a Csendes-óceánon. Összesen nyolc rakétát lőttek ki, az összes eltalálta a kívánt célpontokat, nehezített körülmények között is.

(Daily Mail, Business Insider)

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz haditengerészek körében, Europress/Kirill KUDRYAVTSEV/AFP