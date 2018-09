Szijjártó Péter: A migráció miatt akartak bosszút állni rajtunk

Szijjártó Péter a Sargentini-jelentés megszavazása után az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, a döntés nem kudarc a kormány számára, mivel egy „óriási csalás történt”. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott,

addig mesterkedtek az európai parlament boszorkánykonyhájában, amíg kifőzték ezt.

Arra a kérdésre, hogy tényleg megtámadják-e a döntést valamilyen fórumon, Szijjártó elmondta, most feltérképezik a lehetséges jogorvoslati utakat, majd kiválasztják a legracionálisabb utat, amin majd végigmennek. Erről néhány napon belül születik majd döntés.

Hiába többek közt Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője is közölte, hogy megszavazza a Sargentini-jelentést, illetve Sebastian Kurz osztrák kancellár is kiállt a jelentés mellett, a miniszter szerint ez mindössze annyit takar, hogy az Európai Parlament és az Európai Néppárt is megosztott több kérdésben is, ilyen a migráció is.

Szijjártó megjegyezte, hogy aki végigkövette a keddi vitát, az láthatta, hogy a tények teljes figyelmen kívül hagyásával született egy kicsinyes bosszú, pedig Magyarország az Európai Néppárt többségi akaratával szemben be tudta bizonyítani, hogy a migráció egy megállítható folyamat.

Az egész arról szólt, hogy a migráció miatt rajtunk álljanak bosszút

– közölte.

Zárásként megjegyezte, hogy a döntés hatására nem lesz erőteljes irányváltás Orbán Viktor és az Európai Unió közti politikában.

Kiemelt kép: MTI Fotó/Illyés Tibor