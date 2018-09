Több német hírportálnál is vezető anyag a Sargentini-jelentésről szóló szavazás

Szerdán délután a német nyelvű hírportálok is hosszabb cikkekben foglalkoztak azzal, hogy az Európai Parlament elfogadta a Sargentini-jelentést, a Spiegel és a Zeit is vezető helyen hozta az erről szóló anyagot.

A Spiegel cikke emlékeztet arra, hogy a Sargentini-jelentésben többek között arról is írtak, hogy a kormánytagok családjához és barátaihoz is kerültek uniós pénzek közbeszerzéseken keresztül, a Zeit pedig arról ír, hogy jelentés szerint az Orbán-kormány az utóbbi években korlátozta a vélemény-, a kutatói és a gyülekezési szabadságot. A Welt kihangsúlyozza, hogy az eljárás eredményeképpen Magyarország el is veszítheti szavazati jogát az Európai Unióban.

Nem hagyjuk elnyomni magunkat, idézi a Frankfurter Allgemeine Zeitung Orbán Viktort arra utalva, hogy a magyar kormány visszautasította a kritikákat és a kormány álláspontja az, hogy a jelentésben több ténybeli tévedés is van.

A szavazás eredményéről az osztrák közszolgálati média, az ORF is hosszabb cikkben számolt be, ebben külön kitértek arra, hogy míg Sebastian Kurz osztrák kancellár kijelentette, hogy pártja – az FPÖ, amely a Fidesszel együtt az Európai Néppárt tagja – nem ért egyet Orbán politikájával és megszavazza a jelentés elfogadását. Ugyanakkor koalíciós társa, Heinz-Christian Strache azt javasolta Orbánnak, hogy Fidesz és Strache pártja, az ÖVP alakítsanak külön frakciót az Európai Parlamentben.