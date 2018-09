Theresa May kizárta a Brexit-szavazás megismétlését

Kizárta az újabb népszavazás lehetőségét Nagy-Britannia EU-tagságáról vasárnap megjelent írásában a brit miniszterelnök.

Theresa May a The Sunday Telegraph című konzervatív, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú vasárnapi brit lapnak írt cikkében kifejtette, hogy a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon milliók adtak kifejezést akaratuknak, sokan évtizedek óta először bíztak is abban, hogy szavazatuk számít, és abban, hogy miután évekig úgy érezték, a politika nem törődött velük, most meghallja szavukat.

Theresa May szerint ha ezek után még egyszer feltennék nekik az EU-tagságról szóló kérdést, az a demokrácia és a népszavazásba vetett választói bizalom súlyos elárulása lenne.

A brit miniszterelnök közölte: éppen ezért nem fog engedni azoknak, akik újra meg akarják nyitni az egész ügyet egy második referendummal.

Tavasszal országos kampánycsoport alakult People’s Vote névvel ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével annak kiharcolására, hogy népszavazás dönthessen a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről. A szervezet két frontembere az X-Men és a Star Trek sorozatokból is világszerte ismert színész, Sir Patrick Stewart és Gary Lineker egykori angol futballsztár, a BBC televízió jelenlegi futball-szakkommentátora.

Kiemelt kép: Matt Dunham / POOL / AFP