Orosz telefonbetyárok hívták fel a brit külügyminisztert és 18 percig beszélgettek vele

A Guardian szerint egy orosz telefonbetyár-páros hívta fel Boris Johnson brit külügyminisztert, de olyan sikeresen, hogy Johnson 18 percig beszélgetett velük telefonon, mert

azt gondolta, hogy az új örmény miniszterelnökkel beszél.

A páros a gyanú szerint az orosz titkosszolgálatokhoz kötődik, és maguk tették közzé a beszélgetést. A felvételen orosz akcentussal, de angolul beszélve tettek fel olyan kérdéseket, mint hogy hogyan kezeljék Putyin elnököt, és hogy milyen lépéseket tervez Nagy-Britannia a Szkripal-ügyben.

Johnson azt mondta, az elnök körüli oligarchákra akarnak nyomást gyakorolni, mert jelenleg, ha eldob Kensingtonban egy követ, egy oligarchát talál el. A brit külügy elismerte, hogy a beszélgetés valódi, de szerintük ez a Kreml kétségbeesett próbálkozása.

Alekszej Sztoljarov és Vlagyimir Kuznyecov már felhívták Petro Porosenko ukrán és Recep Tayyip Erdogan török elnököket is, de Elton Johnt is felhívták, magukat Putyinnak kiadva. Sőt, Trump ENSZ-be delegált nagykövetét, Nicky Haleyt is legalább ugyanilyen kínos felvételre kényszerítették rá.