Donald Trump csütörtökön Twitteren jelentette be, megvan, hol és mikor találkozik majd Kim Dzsongunnal. A poszt szerint a várva várt találkozó

június 12-én Szingapúrban lesz.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018