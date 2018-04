13 kamion mentette meg egy öngyilkosságra készülő ember életét

Szenzációs ötlettel állt elő néhány michigani rendőr, hogy megmentse egy öngyilkosságra készülő ember életét. A detroiti hatóságokhoz április 24-én hajnalban érkezett be egy vészhívás, hogy a 696-os számú autópálya feletti felüljáróról le akarja vetni magát egy ember.

A helyszínre érkező zsaruk elkezdték leállítani a kamionokat – na nem azért, hogy el ne gázolják az esetleg leugró embert, hanem, hogy szépen sorakozzanak fel a felüljáró alatt, és így ne tudjon akkorát zuhanni az öngyilkosságra készülő férfi.

Kis idő múlva az ellenkező irányba haladó kamionokat is leállították, és azok is beálltak a híd alá, így összesen 13 hatalmas jármű alkotott láncot azért, hogy megmentse egy ember életét.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o

