Stormy Daniels: Megfenyegettek, hogy hagyjam békén Trumpot

Stormy Daniels pornószínésznő vasárnap, a CBS 60 perc című műsorában azt állította, hogy fizikai erőszakkal fenyegették meg azután, hogy a nyilvánosság elé akarta tárni szexuális kapcsolatát Donald Trumppal.

Azt mondta, az eset 2011-ben történt, az után, hogy megállapodott az In Touch nevű magazinnal, hogy 15 ezer dollárt kap tőlük a sztoriért. A lap végül elállt a közléstől, miután a milliárdos ügyvédje perrel fenyegette őket. Daniels állítása szerint fitneszedzésre tartott akkor csecsemőkorú gyermekével Las Vegasban, amikor a parkolóban egy férfi mellé lépett és közölte: „Hagyd békén Trumpot, felejtsd el a történetet”. Majd a gyermekre nézve hozzátette: „Gyönyörű kislány, kár lenne, ha történne valami az anyukájával”.

A 2016-os amerikai elnökválasztás előtt Danielsszel titoktartási szerződést írattak alá, a nő azt állítja, 130 ezer dollárt kapott a hallgatásért Donald Trump ügyvédjétől, Michael Cohentől. Ebbe azért ment bele, mert aggódott a családja biztonságáért. A Wall Street Journal feltárta, hogy idén januárban a nő egy másik dokumentumot is aláírt, amely tagadja, hogy bármi történt volna Trump és közötte.

A műsorvezető megkérdezte Danielst, hogy miért írta alá a dokumentumot, amire azt válaszolta: „mert úgy adták elő, mintha nem lenne más választásom … egészen pontosan azt mondták, hogy sokféleképpen pokollá tehetik az életemet”.

A nőnek elmondása szerint egy alkalommal volt szexuális kapcsolata Trumppal. 2006 júliusában találkoztak egy hírességeknek szervezett golfversenyen, amikor a milliárdos meghívta vacsorázni a szállodai lakosztályába.

A múlt héten Karen McDougal amerikai modell a CNN-nek beszélt arról, hogy 2006 és 2007 között „intenzív viszonya” volt Trumppal. Mind Daniels, mind McDougal azt állítja, hogy abban az időszakban került kapcsolatba a milliárdossal, amikor annak felesége, Melania megszülte legkisebb fiát, Barront.

Daniels a CBS műsorában nem árulta el, hogy a titoktartási szerződés keretében átadta-e a nála lévő bizonyítékokat. Annyit mondott, hogy ügyvédje tanácsára nem beszél erről. Az ügyvéd, Michael Avenatti a múlt héten azt mondta, hülyeség lenne mindent egyszerre kiteregetni a CBS-en, csütörtökön pedig Twitter-oldalára töltött fel egy fényképet, amely egy széfben tárolt cd-lemezt ábrázol, azzal a kommentárral, hogy „ha egy kép többet ér ezer szónál, ez hány szót ér?”

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) March 23, 2018