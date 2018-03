Miért álazta meg Trump így a külügyminiszterét?

Megalázó érzés, ha az ember elveszti az állását, de még rosszabb, ha ezt az egész világ előtt jelenti be a Föld egyik legbefolyásosabb embere. Rex Tillerson amerikai külügyminiszter kapcsolata a saját elnökével eddig sem volt problémamentes, de arra talán ő sem számított, hogy a Twitteren kapja meg a selyemzsinórt.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. március 13.