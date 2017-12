Kiderült, ki adott egy kupac trágyát Trump pénzügyminiszterének

A Los Angeles-i karácsonyt egy különös csomag forgatta fel, és az egyik leggazdagabb környéken Bel Airnél Steven Mnuchin otthonát elárasztották a kommandósok és a tűzszerészek. Azt már vasárnap megírtuk, hogy vaklárma volt a riasztás: az ajándék ártalmatlannak bizonyult, mivel a hatóságok csak egy jókora lócitromot találtak a dobozban. Nem sokkal később pedig arra is fény derült, hogy egy Los Angeles-i pszichológus, Robert Strong kért kölcsön az ismerősétől egy kevés trágyát. Maga csomagolt, aztán egészen Mnuchin házáig címezte a meglepetést, amihez egy levél is tartozott.

Here’s the card that went with the box of horse manure I got Steve Mnuchin for Christmas. Because if money is free speech so is horse shit. #thenewtaxbillishorseshit #SteveMnuchin #mammon #Scrooge #ghostofchristmaspresent #shit pic.twitter.com/XkeOMlN50H

Nem Strong volt az egyetlen, aki kiakadt az elnök programjára, adócsökkentés talán még nem váltott ki ekkora ellenszenvet. Trump bankár és volt hollywoodi producer pénzügyminiszterével együtt egy olyan csomagot vertek át a párton, ami főleg a gazdagoknak és cégeknek kedvezhet.

Később Robert Strong nemcsak Twitteren vállalta tettét, hanem egy rádióműsorban is szerepelt, ahol elmondta, hogy benne van a pakliban, hogy kirúgják vagy letartóztatják.

– mondta.

A Buzzfeed megkérdezte Mnuchin képviseletét az ügyben, de egyelőre nem kaptak választ.

All in a days work. If the GOP can fleece the American people in such a brazen fashion, we must call it out in such a brazen fashion. Like Hunter S. Thompson once said, “when the going gets weird, the weird turns pro.”#handdeliveredhorseshit#ghostofchristmaspresent pic.twitter.com/HPnj4iQsQC

— Dr. Robert (@RobertStrong13) 24 December 2017