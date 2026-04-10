Magyar Péter Egerben: Mind a 106 választókerületben komoly győzelmi eséllyel indulunk

„Heves megye mindhárom választókerületét meg fogjuk nyerni. Az ország mind a 106 választókerületben komoly győzelmi esélyeink vannak” – mondta Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelölt Egerben, hatalmas tömeg előtt, két nappal a választás előtt. Szerinte megvalósult az, amiről az elemzők beszéltek, „megbillent az ország, minden településen kiöntött a Tisza”. Magyar szerint nem elég a kormányváltás, rendszerváltás kell, kétharmad küszöbén állnak.

Magyar szólt a Fidesz szavazókhoz is, szerinte ők sem ilyen országot akartak, mint amilyen most van. Felhozta, hogy a Fidesz kikormányozhatja az országot az Európai Unióból, megvalósulhat a Mi Hazánkkal együtt a Huxit.

2003. április 12-én volt az EU-s csatlakozásról döntő népszavazás, ahol 85 százalék igennel döntöttünk az uniós tagságról. Most 23 évvel később ezt megerősíthetjük – mondta Magyar Péter.

Magyar beszélt arról is, hogy a NER-esek mentik ki a vagyonukat, viszik külföldre. „Utána megyünk Dubaiba, Csádba, bárhova és visszahozzuk a magyar vagyont, akárhova is vitték” – mondta. „Ők is tudják, hogy vége. Lélekben már feladták” – jegyezte meg.

Orbán Viktor miniszterelnököt gyávának nevezte, aki nem mer arra a kérdésre felelni, hogy vereség esetén felhívná-e a legyezőjét és aki húsz éve nem mer kiállni vitázni.

Magyar idézett egy két évvel ezelőtti interjújából, mely szerint ez a rendszer nem olyan stabil, mint amilyennek látszik, elég egy-két téglát kihúzni, és összeomlik magától. Szerinte most dől össze a szemünk láttára, amikor szinte minden nap előáll valaki, és kipakol a rendszer valódi működéséről.