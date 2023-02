Elfogadták a 10. szankciós csomagot Oroszország ellen

Az EU jóváhagyta az Oroszország elleni tizedik szankciócsomagot – tájékoztat az Európai Unió Tanácsa.

A legfrissebb csomag a korábbinál szigorúbb exportkorlátozások tartalmaz a kettős felhasználású termékek, illetve technológiák tekintetében, továbbá célzott korlátozó intézkedéseket a háborút támogató, propagandát és álhíreket terjesztő vagy Oroszország által a háborúban használt drónokat szállító személyekkel és szervezetekkel szemben.

A szankciók ugyanakkor nem érintik a Roszatomot, holott több, hagyományosan oroszellenes uniós ország mellett Ukrajna is ezért lobbizott. Mi is beszámoltunk róla, hogy a magyar kormány kilenc nevet le akart szedni, ezt Szijjártó Péter a Ria Novosztyinak is megerősítette. A kormány később már csak négy, majd három személyt akart leszedni, de végül nem szedetett le senkit. A 10. szankciós csomagot Magyarország is megszavazta.

Megírtuk a szankciók előtt, hogy az Európai Bizottság 11 milliárd euró értékben akarta korlátozni olyan termékek kivitelét Oroszországba, amelyekre szerinte az Ukrajnát megtámadó államnak szüksége van és máshonnan nehezen tudja beszerezni, mint például egyes elektronikai eszközök, különleges járművek és sugárhajtóművek. Olyan termékeket is le akart tiltani, amelyek az orosz hadsereghez kerülhetnek (például antennák) vagy kettős felhasználásúak, azaz alapvetően polgári, de akár katonai célra is alkalmasak, mint bizonyos elektronikus alkatrészek.

(Via Telex)