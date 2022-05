Az Országgyűlés alelnöke lesz Dúró Dóra

Megválasztották a parlament alelnökeit: Jakab István (Fidesz), Lezsák Sándor (Fidesz) és Latorcai János (KDNP) eddig is ezt a feladatot látta el, az ellenzék viszont új jelölteket állított, így a T. Ház alelnöke lett Oláh Lajos (DK) és Dúró Dóra (Mi Hazánk Mozgalom) is. A törvényalkotásért felelős alelnök továbbra is Hende Csaba (Fidesz) korábbi honvédelmi miniszter lesz.