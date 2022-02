Visszalépett a gázolásával viccelődő ellenzéki jelölt

Bő egy hete van új jelöltet állítani az ellenzéknek Gér Mihály helyett.

Bár már összegyűjtötte az ajánlásokat, hétfőn mégis visszalépett Gér Mihály ellenzéki Pest megyei 10. választókerületének közös jelöltje, miután nyilvánosságra kerültek egy öt és fél évvel ezelőtti gázolása után tett, áldozathibáztató bejegyzései.

A párbeszédes Gér Mihály a következő bejegyzésével búcsúzott a jelöltségétől:

Hat évvel ezelőtt baleset részese voltam, vétlenségemet jogerős bírósági ítélet mondta ki. A jelöltállítási folyamatban erről tájékoztattam az ellenzéki összefogás illetékeseit. Ugyanakkor ma napvilágot látott egy privát csoportba írt üzenetem, amelyet közvetlenül a baleset után, sokkhatás alatt írtam. Noha szavaimért ugyanott bocsánatot kértem, be kell látnom: kampányom folytatása súlyos terhet róna rám, a pártomra és az ellenzéki összefogásra. Ezért a jelöléstől a mai nappal visszalépek. Bár nem tehettem róla, az eset mély, kitörölhetetlen nyomokat hagyott bennem. Rendkívüli módon sajnálom a történteket, és ezúton is szeretném együttérzésemről biztosítani az áldozatok hozzátartozóit. Kérem a sajtó képviselőit, hogy ne keressenek a témában.”

Mint azt megírtuk, Gér Mihály még 2016-ban gázolt el egy fiatal párt az Andrássy úton. A fiú meghalt, a lány súlyos sérüléseket szenvedett. Bár a balesetben Gér vétlen volt, mivel piros lámpánál szaladtak ki elé, durván érzéketlen bejegyzéseket tett a baleset utáni privát Facebookos bejegyzéseiben, amelyek most kiszivárogtak a kormánysajtóhoz. „Részegen ne rohanjatok elém a piroson lécci” – írta ismerőseinek Gér, aki arra is panaszkodott, a kocsija „csupa velő meg haj és tök undi”. Amikor pedig megkérdezték tőle, hogy mi történt: úgy válaszolt, az áldozatok azt gondolták, erősebbek az Audijánál.

Az ellenzéknek most bő egy hete van új jelöltet állítani, akinek február 25-ig kell leadni a legalább 500 ajánlást. Egyelőre nem tudni, hogy ki léphet Gér Mihály helyére, jelenleg is zajlanak az egyeztetések az ellenzéki pártok között. Információink szerint nem kizárt, hogy az új jelölt is a Párbeszédből jöhet. Az előválasztást ugyanis Gér Mihály a Párbeszéd jelöltjeként nyerte, a DK-s Magdics Mátét győzte le 70 százalékos többséggel.

A monori választókerületben eredetileg is a Fidesz számított esélyesebbnek, mivel 2018-ban Pogácsás Tibor 52 százalékkal nyert, az ellenzéknek Gér Mihály botránya nélkül is nehezen megszerezhető választókerületnek számított.

Frissítünk! Hétfő délután a Párbeszéd közleményt adott ki az esetről. Levelükben azt írták:

Ma a tudomásunkra jutott egy körülmény, amely meggátolja, hogy politikusunk, Gér Mihály folytassa kampányát. A Pest 10-es választókerület ellenzéki jelöltje hat évvel ezelőtt vétlen baleset részese volt, majd sokkos állapotban, egy privát csoportban kommentelte azt. A balesetről tudtunk – így arról is, hogy a bíróság jogerősen felmentette Gér Mihályt –, a hozzászólásokról azonban nem. Kommentjeiért – még az esemény idején – Gér Mihály több hozzászólásában is bocsánatot kért. »Inkább engem ütöttek volna el. Nagyon nehezen viselem az álmatlan éjszakákat« – írta akkor egy kommentben. Az eset mély, kitörölhetetlen nyomokat hagyott benne: rendkívüli módon sajnálja a történteket. Együttérzünk azokkal, akik – bármilyen módon – hasonló szituációk részesei voltak. Gér Mihály aktivitása, szociális érzékenysége révén megbecsülésnek örvendett körzetében, önkéntesként számos balesetnél, tűzesetnél nyújtott segítséget, több ember életét is megmentette. A Párbeszéd többet nem kíván nyilatkozni a témában. Az új jelölt kilétéről hamarosan tájékoztatást adunk.