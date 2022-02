Közösen közvetíti a választásokat a 24.hu és a Partizán: jön a Frontvonal

A híroldal és a Youtube-csatorna műsorfolyama a 2022-es országgyűlési választás meghatározó médiafelülete lesz április harmadikához közeledve. A Partizán országjárásra is indul egy kamionba telepített stúdióval.

Frontvonal néven közös online tévéműsor-folyamban mutatja be a 2022-es választásokat a 24.hu és a Partizán csapata. A 24.hu oldalán, Youtube-on és Facebookon is elérhető műsor márciustól péntekenként jelentkezik a 24.hu és a Partizán műsorvezetőivel, szerkesztőivel és újságíróival, különkiadásokkal dolgozza fel a Békemenetet és a kampányhajrá nagygyűléseit, a választás napján pedig kora délutántól késő éjszakáig politikus, elemző és meglepetésvendégekkel, helyszíni kapcsolásokkal követi az eredményeket.

A Partizán stábja február 28-án országjárásra is indul egy kamionba telepített stúdióval, és a választásokig innen jelentkeznek rendszeres műsoraikkal. Az országjárás első állomása Hódmezővásárhely lesz, a továbbiakban pedig Gyulára, Debrecenbe, Nyíregyházára, Hatvanba, Tiszaújvárosba, Komáromba és Balatonfüredre is ellátogatnak. A választás eredménye szempontjából döntő fontosságú körzetekből érkező stúdióvendégek mellett a helyi közönség kivetítőkön is követheti a műsort.

„Minden közélettel foglalkozó médium számára a választások – sportos hasonlattal élve – az olimpiát jelentik: világjárvány kitörésétől mentes időkben ekkor érheti el a legtöbb nézőt, olvasót. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ezzel az együttműködéssel a magyar médiában eddig nem látott kísérletet teszünk arra, hogy egyszerre szolgáljunk ki minden nézőt és olvasót, azaz az újságolvasás és a tévénézés élményét a lehető legmagasabb színvonalon, egy helyen kínáljuk úgy, ahogyan a digitális médiában eddig nem láthattuk. Az állami médiának köszönhetően ugyanis lehetőséget kaptunk arra, hogy közszolgálati feladatok ellátásával versenyezzünk azért, hogy a 24.hu legyen a legolvasottabb magyar újság a választás idején” – mondta Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője.

„Rendkívüli lehetőség ez az együttműködés a számunkra: annak a visszaigazolása, hogy 2022-re valóban az ország vezető online, közéleti videócsatornájává váltunk. A 24.hu-val a mostani választáson olyan minőségben és elérésben tudunk a legszélesebb közönséghez eljutni, ami mérföldkő a platformunk, de a magyar média történetében is. Az a célunk, hogy megbízható, informatív, percrekész műsorfolyamot kínáljunk a nézőinknek, olyan szakértőgárdával, amely autentikus, alapvető tudásokkal segíti a tájékozódást a hírzajban. Mi mindent megteszünk azért, hogy a nézőinket a választás napján is a tőlünk megszokott magas színvonalon szolgáljuk ki a legrelevánsabb információkkal” – tette hozzá Gulyás Márton, a Partizán alapító-főszerkesztője.