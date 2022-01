Két halálos tűzeset volt szombat este

Szombaton este negyed nyolc után érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Bács-Kiskun megyei Apostagon, a Búzavirág utcában kigyulladt egy Duna-parti faszerkezetű nyaraló, a tulajdonosa pedig nem jött ki az épületből – adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnapi sajtóközleményében. Azt írták, három járművel tizenkét tűzoltó vonult a teljes terjedelmében égő negyven négyzetméteres nyaralóhoz. A tűzben két gázpalack is felrobbant. A tűzoltók ötven percig küzdöttek a lángokkal, majd a romok átvizsgálása közben egy holttestet találtak.

Szintén a katasztrófavédelem írja, hogy este fél kilenc körül a Somogy megyei Görgetegen, a Petőfi utcában gyulladt ki egy családi ház. Még a tűzoltók kiérkezése előtt a szomszédok kihoztak egy embert az égő házból, azonban annyi füstöt lélegzett be, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A szomszédok a tüzet is oltani kezdték, azonban nem bírtak vele. Négy járművel tizenhét tűzoltó vonult az esethez, akik több irányból is oltották a hetven négyzetméteres égő családi házat. A nappaliban asztal, székek, és szekrények, egy másik szobában pedig a kályha környezete égett.

A katasztrófavédelem mindkét helyszínen vizsgálja, hogy pontosan mikor, hol és miért keletkezett a tűz.

A hasonló esetek elkerülése érdekében a szakemberek füstérzékelők beszerzését javasolják, amelyeket a szoba közepén a plafonra lehet felszerelni.