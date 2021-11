Romlik a férfiak nemzőképessége – a spermabank a megoldás? (x)

Mind a nők, mind a férfiak reprodukciós képessége olyan drámaian romlott az elmúlt évtizedekben, hogy egyes vélekedések szerint 30 év múlva már csodaszámba megy, ha egy párnak természetes úton fogan gyermeke. A férfiegészség hónapja apropóján ezt a problémát és a rá adható válaszokat a férfiak oldaláról jártuk körbe a spermabank-szolgáltatást is nyújtó KRIO Intézet tudományos igazgatójával, Dr. Száraz Leonórával, akik szerint a spermával kapcsolatban sokkal férfiasabb erény az előrelátás, mint a szemérmesség.

Bár az egészségtudatosság emelkedik a férfiak körében is, a legfontosabb tulajdonukkal, a hímivarsejtjeikkel mégsem törődnek eleget, és csak akkor vizsgáltatják meg őket, ha már valamilyen gond van. Mivel tudná meggyőzni a férfiegészség hónapja apropóján a férfiakat, hogy jobban törődjenek ezzel a kérdéssel?

Létezik két elgondolkodtató statisztikai adat: az egyik, hogy elmúlt 40 év alatt 50%-kal csökkent a spermiumszám a férfiak mintáiban, a másik pedig, hogy ma már minden ötödik gyermeket tervező párnál probléma van a fogantatással. Ezek a számok nagy valószínűséggel csak romlani fog a jövőben. Egyszóval nagy rá az esély, hogy a férfiak, akik ezeket a sorokat olvassák, érintettek a kérdésben.

Ez valóban meggyőző érv. És mit kellene tenniük?

Szerintem legalább annyit érdemes lenne, hogy elvégeztetnek egy spermaanalízist. A fenti trendeken kívül egyébként párhuzamosan egy másik tendencia is megfigyelhető: egyre kijjebb tolódik a családalapítás ideje, és már nem számít különlegesnek, ha egy férfi 40 évesen szeretne először gyermeket vállalni. Ám ebben a korban a nemzőképessége már nincs a csúcson, hiszen a férfiak biológiai órája is ketyeg. Ezt a tényezőt is tekintve még indokoltabb, hogy egy férfi már fiatalon megvizsgáltassa és esetleg eltároltassa a hímivarsejtjeit azért, hogy amikor élete derekán tervezi a családalapítást és nála jelentkezik probléma, akkor a fogantatást azokkal a hímivarsejtekkel lehessen végrehajtani, amiket fiatalon, nemzőképessége csúcsán „tett félre”. Mi többek között pontosan ezeket a szolgáltatásokat kínáljuk, és arra bíztatom a férfiakat, hogy gondolkodjanak előre, vizsgáltassák meg magukat, és éljenek a biztonsági tárolás lehetőségével. Lépjenek túl a szemérmességükön, és jöjjenek el hozzánk!

A jövő kiszámíthatatlan, a gyermekvállalásnak nem kell feltétlenül annak lennie – spermium tárolás saját célra.

Azt tapasztalja, hogy a szemérmesség tartja vissza a férfiakat attól, hogy igénybe vegyék önöknél a spermabanki szolgáltatásokat?

Ez is egy ok, de sokkal inkább arról van szó, hogy nincsenek tisztában a nemzőképességüket fenyegető veszélyekkel, és ezért nem érzik, hogy miért lenne szükségük a hímivarsejtjeik eltároltatására. Illetve összekeveredik a fejekben a szexuális aktivitás és a nemzőképesség fogalma, pedig az előbbi tökéletessége nem jelenti, hogy az utóbbival is minden rendben van.

A KRIO Intézet Zrt. 1998-ban az első hazai spermabankként kezdte meg működését, olyan speciális szolgáltatást nyújtva, amely lehetővé teszi a hímivarsejtek saját célra történő tárolását.

Milyen veszélyek fenyegetik a férfiak nemzőképességét?

Az egyik az egészségtelen életvitel, amin belül az elhízást és a mozgásszegény napirendet teszik az első helyre, amit pedig a dohányzás és az alkoholfogyasztás követ. De a különféle betegségek is veszélyt jelenthetnek a spermiumok állapotára. A spermaanalízis eredménye egyébként elég megbízható biológiai indikátora egy férfi általános egészségi állapotának, mert egy kialakulóban lévő betegség általában együtt jár azzal, hogy negatív változás áll be az ondó minőségében.

Tehát nem csupán a késői gyermekvállalásnál jöhet jól, ha egy férfi időben biztonságba helyezte önöknél a hímivarsejtjeit, hanem olyan nem várt helyzetben is, mint egy nemzőképességet csökkentő betegség.

Pontosan. Például a daganatos betegségeknél is kialakul a nemzőképesség csökkenése, az onkológiai kezelésként szolgáló kemoterápia pedig egyértelműen tönkreteszi a spermiumokat. Erről az onkológus orvos hivatalból tájékoztatja is a beteget, aki aztán felkeres minket, és tároltatja nálunk a hímivarsejtjeit. Más típusú betegségben szenvedők – például a cukorbetegek – viszont általában nem is sejtik, hogy kárt okozhat a betegségük a nemzőképességükben, ahogy a túlsúlyosak és a dohányozók sem. Egy egészséges, fiatal férfiban pedig nagyon ritkán merül fel, hogy jöhet majd olyan fordulat az életében, amikor egy betegség vagy az életkor miatt már egyáltalán nem lesz kifogástalan a nemzőképessége. Sajnos a férfiaknak ezt senki nem mondja el, mint ahogy azt sem, hogy lenne lehetőségük nemzőképesség-vizsgálatra vagy a spermájuk biztonsági tárolására azért, hogy ezekre a nem várt problémákra is legyen megoldás.

Milyen arányban vannak a pácienseik között azok a férfiak, akik nem orvosi indikáció miatt keresik fel önöket, hanem egészségesek, és egyszerűen csak szeretnék tisztán látni a nemzőképességük állapotát vagy tárolni kívánják a hímivarsejtjeiket?

Alacsonyabb a számuk, mint azoké, akik orvosi okokból jelentkeznek nálunk, de az utóbbi időben egyre több egészséges férfi jött el azért, hogy a biztonsági tárolás lehetőségét igénybe vegye. Talán a Covid-járvány is közrejátszott abban, hogy előkerült ez a 30-35 év közötti, tudatos férfiréteg, aki azt mondja, hogy nem most szeretne gyermeket, hanem csak mondjuk tíz év múlva, de addig szeretné biztonságban tudni a mintáját. A fagyasztást megelőzően komplett spermaanalízis készül, és ha a mintaadás előtt betartotta a 3-5 napos szexuális önmegtartóztatást, akkor az adott minta analízise a nemzőképességét mutatja.

Meddig tároltathat egy mintát az, aki a fentieket olvasva úgy dönt, hogy szeretne előrelátóan felkészülni a váratlan az élethelyzetekre, és biztonságba helyezi önöknél a hímivarsejtjeit?

Egy minta korlátlan ideig tárolható minőségromlás nélkül, és tíz, húsz vagy éppen harminc év múlva is felhasználható. Csak a tulajdonosától függ, hogy meddig tároljuk a hímivarsejtjeit: ameddig az éves tárolási díjat fizeti, nincs felső időkorlátja a tárolásnak. Fontos tudni, hogy a minta felett kizárólag a tulajdonos rendelkezhet a haláláig, tehát csak ő érdeklődhet utána, ő mondhat le róla vagy döntheti el, mikor, hol és milyen mesterséges megtermékenyítési eljáráshoz használhatják. A lombikprogramnál egyébként azért is komfortos egy ilyen tárolt minta, mert nem kell minden egyes beavatkozáshoz újabb és újabb mintát adni, vállalva az ezzel járó kényelmetlenséget.

Említette, hogy a férfiak biológiai órája is ketyeg. Pontosan mit ért ez alatt nemzőképességre vonatkozóan?

Azt a kevéssé közismert tényt, hogy egy átlag férfi tesztoszteron szintje 35 éves korban elkezd stagnálni 40 éves korig, majd ezt követően csökken, és vele együtt elkezd csökkenni a spermiumok száma és mozgékonysága is, vagyis a nemzőképesség romlik. Ennek sokan nincsenek tudatában, hiszen a közvélekedés azt tartja, hogy egy jó egészségnek örvendő férfi még akár 70 évesen is nemzhet gyermeket. Ez igaz is, de az esélyei erre jóval kisebbek, mint 20-30 évesen.

Miként győződhet valaki meg arról, hogy éppen milyen állapotban van a nemzőképessége?

Eljön hozzánk spermaanalízisre, mintád ad, és pontosan megmondjuk neki, milyen állapotban vannak a hímivarsejtjei. Egyébként innen szeretnék megnyugtatni minden férfit, hogy semmi ok a gátlásosságra: a mintaadás nagyon nyugodt körülmények között történik. Ha pedig valakinek ennél is komfortosabb körülményekre van szüksége, egy gyógyszertárban kapható steril pohárba otthon is leveheti a mintát, és azzal besétálhat hozzánk. Csak arra kell ügyelni, hogy másfél órán belül ideérjen, és közben testmelegen tartsa a poharat.

Érdemes ezt az analízist többször is elvégeztetni, például olyan rendszerességgel, mint a prosztatarák-szűrést?

Nincs erre vonatkozó ajánlás, mint ahogy arra sem, hogy mikor kellene elmenni az első spermaanalízisre. Véleményem szerint kb. 25 éves korban jó lenne ránézni arra, hogy tényleg minden rendben van-e, mert akkor még van idő helyrehozni a problémát. Ha pedig minden rendben van, és a férfi majd csak 30 évesen vagy még később szeretné az első gyermeket, akkor elegendő lehet újra megvizsgálni a dolgot közvetlen a gyermekvállalás előtt, feltéve, hogy addig egészséges életmódot folytat. A gyermekvállalás előtt egyébként minden párnak hasznos lenne elvégeztetni egy ilyen analízist, és tisztázni, hogy megfelelő-e a nemzőképesség, elegendő-e a spermiumok száma, vagyis azt, hogy lehet-e egyáltalán természetes módon gyermekük? Mert ha a férfinél van valami probléma, azt viszonylag gyorsan ki lehet deríteni.

Milyen áron érhetők el a spermabank szolgáltatások?

A tárolás éves díja 27 ezer forint jelenleg, vagyis nagyságrendileg annyi, mint egy középkategóriás autó éves felelősségbiztosítása. Ez a szolgáltatás tehát a legtöbb ember számára elérhető, és nem a luxus kategóriába tartozik, különösen akkor nem, ha azt tekintjük, hogy egy férfi ezért az összegért pótolhatatlan értéket helyezhet biztonságba.