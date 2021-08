Erősebb többségbe került az ellenzéki polgármester az ellenzéki szakítás után Pécsen

Az LMP-s Kóbor József csatlakozott a Pécs Jövője frakciószövetséghez, ezt jelentették be csütörtökön a pécsi városházán.

Kóbor csatlakozásával 15 főre nőtt Péterffy Attila polgármester új szövetsége, és mostantól az eddigi egyetlen szavazattöbbbség helyett biztosabb többséggel rendelkezik majd az önkormányzatban.

Az új ellenzéki szövetség azt követően alakult meg, hogy a Mellár Tamás vezette Mindenki Pécsért Egyesület megvonta a támogatását és a névhasználatot a pécsi polgármestertől és ellenzéki politikusok többségétől. Az ellenzéki szakítás után a Mindenki Pécsért nevet csak a DK-s, de a DK által leváltott volt alpolgármester, Bognár Szilvia és a Momentum három pécsi képviselője használhatja a pécsi városházán.

Kóbor, aki eddig az EU Régiók Bizottságának tagja volt, mostantól zöld biztos lesz Pécsen, de ezt a munkát külön díjazás nélkül végzi majd.

A Szabad Pécs tudósítása szerint a sajtótájékoztatón Péterffy Attila és Kóbor József is arról beszéltek, hogy mostanra megérett az együttműködés, bár a közös gondolkodás már jóval korábban elindult közöttük.

A lap megkérdezte, hogy nem árnyékolja-e be Péterffy és Kóbor szakmai és munkakapcsolatát, hogy korábban mindketten polgármesterjelöltek és ellenfelek voltak, illetve, hogy az ellenzéki szövetség felé időnként kritikát is megfogalmazó Kóbor akkor is csatlakozott volna-e a szövetséghez, ha nem lenne idén előválasztás, amelyben az LMP, a Párbeszéd és az MSZP egymásra talált. Mind Péterffy Attila, mind Kóbor József azt mondta, hogy a szakmai gondolkodás, és így a zöld biztosi pozíció is már korábban felmerült, most jutottak el oda, hogy a megállapodást megkötötték és a bejelentést megtehették, azaz bőven megelőzte a mostani bejelentést és az elválasztással kapcsolatos politikai folyamatokat is a mai bejelentés előkészítése, így nincs és nem is lehetett a kettő között összefüggés. Az, hogy ellenfelek voltak, az egy választási szituációban történt, a cél és az irány azonban akkor is közös volt, egy jobb város víziója és a Fidesz leváltása.