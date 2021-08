Újabb egyetemek kerülnek vasárnaptól alapítványi fenntartásba

Újabb egyetemek működnek alapítványi szerkezetben augusztus elsejétől Magyarországon az áprilisban az Országgyűlés által elfogadott törvény alapján. Így alapítványi fenntartásba kerül a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem is.

A 444.hu ír arról, hogy most jön létre a szőlésszettel-borászattal foglalkozó Tokaj-Hegyalja Egyetem is, ahol Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos lesz a kuratórium elnöke. Az új Tokaj-Hegyalja Egyetem az egykori sárospataki tanítóképző főiskolából jön létre amely eleddig az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusaként működött. A hírek szerint a képzési palettán továbbra is szerepelni fog a tanító- és óvópedagógus képzés. Ezt Hauser Zoltán, az intézmény Palkovics László innovációs miniszter által megbízott vezetője mondta még áprilisban a Boon.hu Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírporálnak. Eszerint turizmus-vendéglátás, valamint szőlész-borász képzés már évek óta elérhető Sárospatakon, ám ezek átalakítása és minőségének javítása, nemzetközi szintűvé fejlesztése Hauser szerint kötelesség a Tokaji borvidéken.

Az Eszterházy Károly Egyetem az Egri Főegyházmegye fenntartásába került, így immár a vidéki tanárképző intézmények legnagyobb része mostanra kikerült az állami fenntartásból. Kivétel ez alól a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ, amely továbbra is az ELTE tagintézményeként működik.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérim közleménye szerint „az átalakulás az intézményi működés rugalmasságát növeli, így a jövőben az intézményeket fenntartó alapítványok a mindenkori kormányzattól független, magánjogi formában biztosítják közvetlenül vagy az általuk fenntartott intézmények útján a közfeladatok magas színvonalú ellátását”. Ennek némiképp ellentmond, hogy a felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok kuratóriumainak tagjait a kormány nevezi ki, és sok esetben miniszterek, fideszes képviselők illetve a párhoz erősen kötődő személyek kerülnek a kuratóriumokba.

Mostanra összesen huszonegy egyetem működik alapítványi szerkezetben, és csak öt állami egyetem maradt, ezek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), az Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Zeneakadémia.