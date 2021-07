Szembenézett hibáival – mondja cigány- és melegellenes nyilatkozatairól a szegedi jobbikos, akit Gyurcsány támogat az előválasztáson

Szembenézett a múltbeli hibáival, sokak számára sértő, meggondolatlan kijelentéseivel – írta a Telex kérdésére Tóth Péter jobbikos politikus, akit a Demokratikus Koalíció is támogat az ellenzéki előválasztáson Szegeden, így szerdán Gyurcsány Ferenccel kampányolt közösen.

Tóth korábbi kijelentéseire a Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet, egyebek mellett lapunk 2014-es cikkét is idézve, mely szerint a jobbikos politikus fajvédelmet követelt, a neonáci görög Arany Hajnalt dicsérte, valamint a cigányság visszaszorításáról értekezett, a homoszexuálisokat pedig genetikai hulladéknak nevezte.

A Telex arról érdeklődött Tóth Péternél, hogy továbbra is így gondolkodik-e, ő pedig azt válaszolta, hogy mindenki változik, így a pártja és ő is. Mint írta, a Jobbik által képviselt elveket a párt 2020-ban elfogadott Elvi Nyilatkozata tartalmazza, aki ezt nem fogadta el, távozott a pártból, aki viszont hozzá hasonlóan maradt, az elfogadta a Jobbik új, keresztény-szociális néppárti irányát.

A DK nevében Barkóczi Balázs válaszolt, azt írta, hogy az ellenzéki előválasztásban részt vevő pártok úgy döntöttek, hogy a kormányváltás érdekében félreteszik korábbi sérelmeiket, és elfogadják a többi párt jelöltjeit, mert az ellenzéki szavazók is ezt várják tőlük. Azt is hozzátette, hogy szintén együtt fogadták el azokat az alapelveket is, amelyek meghatározzák, hogy mit fognak képviselni a jövőben.

Tóth Pétert azonban nemcsak elfogadta a DK mint előválasztási jelöltet, hanem a Gyurcsány-párt be is állt mögé: Szegeden ugyanis az MSZP a Momentummal, a Demokratikus Koalíció pedig a Jobbikkal állapodott meg arról, hogy kölcsönösen támogatják egymás jelöltjeit, így az 1-es választókerületben az MSZP-s Szabó Sándor a Momentum támogatásával indul, az ő ellenfele az előválasztáson a Jobbik támogatását is élvező DK-s Binszki József lesz. A másik körzetben pedig a DK állt be a jobbikos Tóth Péter mögé, míg az MSZP a momentumos Mihálik Edvint támogatja. Az LMP nem állít saját jelöltet: Szabót és Tóthot ajánlja választói figyelmébe.

Kiemelt képünkön: Tóth Péter 2014 szeptemberében a Jobbik szegedi polgármesterjelöltjeként Vona Gábor pártelnök társaságában egy kampányrendezvényen.