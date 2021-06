Nem lakoltatják ki OPNI területén lévő szolgálati lakásokból az egészségügyi dolgozókat

Tavaly decemberben a Jobbik-közeli Alfahír írta meg, hogy az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) területén mai napig bérelnek lakást egészségügyi dolgozók, őket azonban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. kilakoltatással fenyegeti. 2020 végén derült ki, hogy a 2007 óta üresen álló Lipótmező-épületegyüttest a kormány a Közép-európai Oktatási Alapítvány vezetésére bízná, akik bentlakásos elitiskolát üzemeltetnének az egykori elmegyógyintézet helyén. Az OPNI 2007-es megszűnése után a telek a magyar állam tulajdonába került. A lakók az OPNI egykori dolgozói, akik közül sokan ma is aktív egészségügyi dolgozók, de élnek ott egykori dolgozók családtagjai is. A szóban forgó ingatlanok, lévén utcai bejáratáúak, nem feltétlenül jelentenének akadályt az épületegyüttes felújításában, most mégis kilakoltatás fenyegeti a bennük élőket. Az Alfahír birtokába jutott dokumentumok szerint az MNV arra szólította fel a lakókat, hogy 30 napon belül hagyják lakóhelyüket, mert „nem rendelkeznek érvényes bérleti jogcímmel”. Május közepén az OPNI 40 hektáros területe, benne a több mint 150 éves műemlék épülettel átkerült a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésébe.

Tordai Bence, a Párbeszéd képviselőjének pénteki Facebook-posztja szerint úgy tűnik, fordulat állt be az ügyben és az egészségügyi dolgozókat nem lakoltatják ki. A csaknem 30 család lakhatásának biztosítása érdekében az ellenzéki politikus találkozót kezdeményezett a tulajdonosi jogokat gyakorló Külügyminisztérium vezetőjével, Szijjártó Péter pedig ígéretet tett arra, hogy nem lakoltatják ki az OPNI területén található szolgálati lakásokból az ott élőket. A családok maradhatnak a házakban, vagy új, magasabb minőségű ingatlanokat építenek számukra az OPNI-területen belül. A külügyminiszter azt is kifejezte, hogy a II. kerületi önkormányzattal partnerként fognak együttműködni az ügyben, és a szolgálati lakások kezelését – Őrsi Gergely polgármester kezdeményezésének megfelelően – átveheti a helyhatóság, fogalmazott Tordai Bence.

A politikus azt is felevenítette, hogy a kilakoltatás tavalyi hírére akcióba lépett Orosvári Zsolt, akit az Ágyat az anyukáknak! és a Klímát a kórházakba! akciók sikere nyomán ismert meg az ország, valamint Szepesházi Péter II. kerületi ügyvéd, „aki korábban Handó Tünde ámokfutása, az igazságszolgáltatás függetlenségét aláásó fideszes támadások elleni tiltakozásul mondott le bírói talárjáról.” Tordai szerint nekik „és a munkájukról tudósító médiának köszönhető, hogy a hatalom nem tudott könnyedén elbánni a kisemberekkel, akik a civil támogatásnak köszönhetően bátran kiálltak az érdekeikért. De a Vagyonkezelő nem tágított: a kilakoltatások végrehajtására pert indított a lakók ellen.”

Korábban számos kemény csörténk volt Szijjártó Péterrel, ezért becsülöm, hogy ez ügyben ő is félre tudta tenni alapvető ellentéteinket, és nyitottan állt a felvetéshez. Szerdai minisztériumi egyeztetésünkön végül biztosított arról, hogy senkit nem raknak az utcára, és az önkormányzattal partnerségben biztosítják az érintett családok lakhatását és helyben maradását

– fogalmazott Tordai Bence.