Von der Leyen jelentette be, hogy a jogállami jelentésről is beszéltek Orbán Viktorral Brüsszelben

Orbán Viktor miniszterelnök ma Brüsszelbe utazott, hogy a helyreállítási alapról egyeztessen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Ebben eddig semmi meglepő nincs, a bizottság elnöke több miniszterelnökkel is találkozik mostanában, mert több országgal kapcsolatban vannak még vitás pontok abban, hogyan tervezik felhasználni a gigantikus méretű segélycsomagot, amelyet hamarosan elkezdhetnek lehívni.

Orbán Viktor viszont arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy a csomagról nincs mit beszélni, ő inkább arról beszélgetne, hogy ez egyszeri csomag-e vagy sem, illetve mi lesz Kínával és Amerikával a viszony.

Von der Leyen tweetje alapján nem erről beszéltek végül, hanem:

Good meeting with 🇭🇺 Prime Minister Viktor Orbán tonight.

We discussed various issues including:

• COVID situation

• Economic recovery efforts & national recovery plan

• Implementation of the #EUGreenDeal

• RoL Report

• Global Affairs & Western Balkans pic.twitter.com/c3mm4pKjAc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2021