Az a vírus, ami most pusztít, a brit mutáns. Pusztító erejét tekintve erősebb, mint az egy éve megismert vírus, más a tűzereje, fogalmazott Orbán Viktor. Ezt a vírust meg kell semmisíteni, az izolálás, az elzárkózás csak lassítani tudja a terjedését, de megsemmisíteni csak az oltással lehet. Még a rendszerváltás sem produkált háborús állapotokat, most pedig szinte csak a jegyrendszer nem vált valóra, háborús hangulat van. Az embereknek – még ha nem is ők indították – elegük van a háborúból. Arra a kérdésre, hogy mikor jutunk el oda, ahol most a britek vannak, tehát a „majdnem békéig”. Ha elég ember be lesz oltva.

A tegnapi napon a regisztráltak száma átlépte a 4 milliót. 2 millió 700 ezer fölött van az oltottak száma, május elején elérjük a 4 millió beoltottat.