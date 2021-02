Egy hetük van aláírni az új szerződésüket az egészségügyi dolgozóknak, de sokan még nem is látták azt

A járvány előtt a vidéki kórházakban a szükségesnél 15 százalékkal volt kevesebb szakápoló, a fővárosban a hiány 20-30 százalékos a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara felmérése szerint. Ez a szám jelentősen nőhet most, állítják, ugyanis sokan dönthetnek úgy az egészségügyi dolgozók közül, hogy nem írják alá az új munkaszerződést. Azt, amely március 1-jétől hatályos, de sokan még mindig nem látták, pontosan milyen szerződést is kellene aláírniuk – derül ki az RTL Klub híradójából.

Március 1-jétől, tehát lényegében egy hét múlva megszűnik az addigi közalkalmazotti jogviszony, helyette lesz az egészségügyi szolgálati jogviszony. Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók fele fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja az állami egészségügyet. A megkérdezettek negyede mondta azt, hogy nem szeretne bekerülni az új jogszabály hatálya alá, további 20 százalék pedig itthagyná a magyar egészségügyet.

Az RTL Klub híradója által megszerzett dokumentum szerint az Országos Kórházi Főigazgatóság még tegnapelőtt is olyan levelet küldött az intézményeknek, hogy mit kell tartalmaznia az új munkaszerződésnek.

Az új szabályok értelmében a jövőben csak engedéllyel lehet másodállást vállalni, cserébe az orvosok jelentős béremelést kapnak. A hálapénz elfogadása év elejétől bűncselekmény. Az egészségügyi dolgozókat egy évben 44 napra át lehet helyezni más intézménybe. A szakszervezeti elnök azt mondja, hogy van olyan kórház, ahol valósággal megfenyegették a dolgozókat, hogy írják alá az új munkaszerződést.

Azt is mondta az elnök, hogy több olyan dolgozóról tud, akiknek elrontották a besorolását, amely alapján kapná a fizetést.

Hasonló problémát látnak az orvosok is. A Magyar Orvosok Szakszervezet szerint is feszültséget szül az új szerződés, és nem csak azért, mert csak az utolsó napokban ismerhetik meg azt. Egy nap alatt két, egymásnak ellent mondó utasítás jött ki – mondta az RTL Klubnak egy orvos. A szakszervezetük azt is kifogásolja, hogy a jövőben kevesebb pótlékot kapnának az orvosok az éjszakai műszakért, mint egy nappali műszakért.

A minisztérium úgy reagált: semmi nem indokolja, hogy később vezessék be az új jogviszonyt. Szerintük az érintettek széles köre elfogadja az új feltételeket.