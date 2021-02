Koronavírus: meghalt egy 39 éves férfi

Újra felfutóban van idehaza is a koronavírus-járvány, egy hónapja nem jelentettek annyi új napi fertőzöttet, mint most, és jelentősen nőtt a kórházban ápoltak száma is. Elhunyt 97 személy. Közülük a legfiatalabb egy 39 éves férfi volt.

A kormányzati oldalon közöltek szerint hat beteg hunyt el úgy, hogy nem töltötték be a 60. évüket. (Zárójelben az, amit a kormányzati oldal alapbetegségeikként közöl.)