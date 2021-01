Névtelen bejelentés alapján, próbavesztegetéssel is vizsgálhatják az egészségügyi dolgozókat

Már munkába állt a titkosszolgálati módszereket és eszközöket is használó Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) egészségügyi szolgáltatók védelmi főosztálya. A főosztályon belül három osztályra tagozódott 46 hivatásos rendőr – négy rendvédelmi igazgatási alkalmazott támogatásával – a hálapénzt elfogadók leleplezését kapta feladatul, és március 1-től megbízhatósági vizsgálatokkal is keresik a korrupt egészségügyi dolgozókat – közölte az Inforádióban Samu Attila dandártábornok, a Belügyminisztérium sajtófőnöke. A beszélgetést a Magyar Nemzet szemlézte.

Életbe lépett továbbá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, aminek lényeges eleme, hogy az egészségügyben dolgozóknak február 28-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy átlépnek-e ebbe a jogviszonyba. Módosult a rendőrségről szóló törvény is, amely a rendvédelmi szervek védelmi szolgálatának hatáskörét kiterjesztette mindazokra, akik az egészségügyi szolgálati jogviszonyt fogják választani a jövőben.

Az NVSZ március 1-jétől alkalmazhatja a megbízhatósági vizsgálatot, ami az egészségügyi szolgálati jogviszonyt választókra vonatkozik. A vizsgálat akár névtelen bejelentésre is elindulhat, ügyészi engedély alapján, de egy személy ellen évente legfeljebb három alkalommal.

A megbízhatósági vizsgálat olyan, a valóságban is előforduló élethelyzet mesterséges kialakítása, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a vizsgált személy eleget tesz-e a jogszabályokban előírt hivatali kötelezettségének, hogy befolyásmentesen látja el a feladatát, vagyis jogszabályszerűen jár-e el – részletezte Samu Attila dandártábornok, aki arról is beszélt, hogy az NVSZ új főosztályán jelenleg is tart az előkészítő munka, amelynek során olyan élethelyzeteket keresnek, ahol vizsgálhatják a célszemély korrupciós hajlandóságát.