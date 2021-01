A Debreceni Egyetem HÖK 70:0 arányban megszavazta, hogy támogatják a modellváltást

A pécsi egyetem hallgatói és alkalmazottai is elutasítják a modellváltást

Január 20-án este a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK) körlevelet küldött az egyetem hallgatóinak, amiben arról számolnak be, hogy megtartották a DEHÖK küldöttgyűlését, ahol a kari HÖK-ök képviselői is részt vettek, és amelyen Bács Zoltán egyetemi kancellár felvázolta nekik az úgynevezett modellváltás lépéseit, stratégiáját, valamint a hallgatókat érintő vonatkozásokat. A levelet a Debreciner több olvasója is elküldte a lapnak.

A levél arról is tájékoztat, hogy a küldöttgyűlés 70 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felhatalmazta a DEHÖK szenátusban ülő tagjait, hogy szavazzanak igennel az egyetem modellváltására. Indoklásukban azt írják, hogy értékelésük szerint a hallgatók mindennapi egyetemi életére a privatizáció nem lesz hatással, a HÖK érdekképviseleti jogosítványai pedig megmaradnak. Arról, hogy várhatóan milyen előnyei lesznek az egyetem magánkézbe helyezésének, a DEHÖK levele nem tesz említést a Debreciner cikke szerint.