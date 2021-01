Origo: a magyar hatóságok engedélyezték az orosz és az oxfordi vakcina alkalmazását

A magyar hatóságok engedélyezték az Astra Zeneca oltóanyagát és a Szputynik V orosz koronavírus elleni vakcinát is – írja a hír forrásának megjelölése nélkül az Origo, hozzátéve, hogy az Európai Unióban így Magyarországon indulhat meg először az oltás e két vakcinával.

Az oxfordinak nevezett vakcinát Nagy-Britanniában már használják, az EU gyógyszerészeti hatóságai azonban csak a hónap végére tűzték ki az engedélyezését. Ennek a vakcinának kisebb az előállítási költsége, mint a Pfizer és a Moderna oltóanyagáé, és a szállítása, tárolása is egyszerűbb. A Szputnyikot pedig Oroszországban és Szerbiában is alkalmazzák, de háromezer ember beoltására elegendő mennyiség Magyarországra is érkezett belőle december végén egy klinikai kísérlethez. Az uniós vizsgálata azonban csak februárban kezdődhet meg.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán még csak azt közölte, megérkezett a koronavírus elleni orosz vakcina beszerzéséről szóló szerződéstervezet. Hozzátette: a magyar gyógyszerészeti hatóság szakemberei Oroszországban vannak, hogy a helyszínen tanulmányozzák az orosz vakcina gyártási folyamatát. Csütörtökön pedig az orosz egészségügyi hatósághoz látogatnak és folytatják konzultációt. Ennek fényében meglepő az Origo híre. Ugyancsak szerda délután az Index azt írta, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet lezárta a Szputnyik vakcina több ezer oldalas törzskönyvi dokumentációjának ellenőrzését, és jóváhagyta az engedélyezését. Az anyagot december eleje óta vizsgálta a gyógyszerhatóság. A cikk szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai még hátra vannak, és ha ott is mindent rendben találnak, akkor lesz alkalmazható az oltóanyag.

A kormánypárti médiaholdinghoz tartozó Origo azt is hangsúlyozza, hogy a két gyártó hasonló technológiát alkalmaz (adenovírus-vektor vakcinák), és tárgyalnak is az együttműködésről.