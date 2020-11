Újabb gyanúsítottak a Boldog Istvánhoz köthető vesztegetési ügyben, a fideszes képviselő jobbkeze elveszíti mandátumát

Újabb gyanúsítottjai vannak a Boldog István választókerületében sejtett visszaélésnek, összesen tizenegy embert gyanúsítottak meg, közülük négy választott tisztségviselő – tudta meg a Magyar Hang. Egyikük a fideszes országgyűlési képviselő, akit májusban hallgattak ki gyanúsítottként, mivel az ügyészség szerint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei politikus 2015-ben a választókerületében található települések polgármestereit a kétpói önkormányzathoz hívta egy találkozóra, amelyen közeli bizalmasa, munkatársa és kabinetfőnöke társaságában évekre előre meghatározta, hogy az egyes települések vezetői a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program során rendelkezésre álló keretből mire és mekkora összegben pályázhatnak eredménnyel, ha az általa meghatározott feltételeknek eleget tesznek. Gyanúsított a Debköz Közbeszerzési Kft. egyik résztulajdonosa és ügyvezetője, ezzel a céggel dolgozott több önkormányzat a választókerületben.

A lap ugyanakkor arról is ír, hogy napokon belül elveszíti önkormányzati képviselői mandátumát a Boldog jobbkezeként emlegetett Fehér Petra, aki maga is gyanúsítottja az ügynek. Fehér fideszes önkormányzati képviselő Törökszentmiklóson, illetve a megyei közgyűlésnek is tagja. Az önkormányzati törvény értelmében azonban ha egy képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén, megbízatása megszűnik. Fehér Petra az önkormányzat tavaly november eleji alakuló ülésén még megjelent, ám az azt követő üléseken már nem.

Decemberben derült ki, hogy Fehér Petrát előzetes letartóztatásba helyezték a már hónapok óta tartó nyomozás gyanúsítottjaként. Boldogot és Fehér Petrát is hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítják.

Fehér Petra februárban szabadult az előzetesből, bűnügyi felügyelet alá került négy hónapra. Ám mostanra egyetlen gyanúsított, így ő sincs személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alatt – tudta meg a Magyar Hang a Központi Nyomozó Főügyészségtől. Azaz Fehér Petrának a nyár óta lett volna lehetősége részt venni a testületi üléseken, de egyszer sem jelent meg.

Markót Imre, Törökszentmiklós polgármestere közölte: Fehér egyetlen alkalommal jelezte neki a távolmaradását egészségügyi okok miatt. Októberben pedig a polgármester kereste meg a gyanúsított képviselőnőt e-mailben, hogy személyesen egyeztessenek a terveiről, ám ő ezt egészségügyi okokra hivatkozva elhárította, és azt ígérte, később keresi, ez azonban nem történt meg, így a jövő héten polgármesteri határozattal véglegesedik a mandátumvesztése.

Miután mandátumáról sem Törökszentmiklóson, sem a megyei közgyűlésben nem mondott le, Fehér Petrát tiszteletdíj is megillette. A városban ennek alapdíja havi 90 ezer forint, a megyei önkormányzatnál 97 ezer forint (utóbbinál a pénzügyi és területfejlesztési bizottsági tagsága is megmaradt, amiért pótlék járt). Noha a megyei önkormányzat rendelete szankcionálja a távolmaradást (előzetes bejelentés esetén mínusz 10 százalék, enélkül mínusz 25 százalék), így is látható összeget hozott neki havonta a két mandátum.

