El tudja veszteni valaki a szaglását az orrnyálkahártya betegsége miatt?

Akinek nincs baj a szaglásával, az nem is tudja elképzelni, milyen zavaró lehet, ha semmilyen szagot nem vagyunk képesek érzékelni. Napjainkban ráadásul kifejezetten ijesztő élmény a szaglás elvesztése, ha arra gondolunk, hogy ez egyben a koronavírus fertőzés egyik jellemző tünete is lehet. A szaglásvesztés hátterében ugyanakkor az is állhat, hogy az orrnyálkahártyánk sérült. Lássuk, mi minden okozhat ilyen problémát!

Ha valamilyen mérgező gáz vagy permet – akár például takarítószereké – irritálja az orrnyálkahártyát, akkor az arra adott reakcióként előfordulhat az átmeneti szaglásvesztés. Ugyanígy a szagérzés kiesésével jár az is, ha az illatmolekulák szaglóhámig történő eljutását valami meggátolja. Hogy mi okozhat ilyet? Orrdugulás, allergia, orrsövényferdülés, és nem utolsó sorban az orrnyálkahártya gyulladása. Az orrnyálkahártya-gyulladás átterjedhet a szaglóhámra, ettől pedig károsodhatnak a szaglóidegek. Hogy megértsük, mindez miként fordulhat elő, tudnunk kell, hogy a szaglóidegek a szagló érzéksejtekből indulnak, ezek a sejtek pedig az orrnyálkahártya szaglómezejében, tehát az orrüreg felső részében találhatóak. A szaglósejtek felszínét szaglószőr borítja be, és az orrnyálkahártyát borító folyadékrétegben oldódó anyagok ingerlik. Meglehetősen kicsi területről beszélünk: a szaglóhám ugyanis alig néhány négyzetcentiméter nagyságú. Ennek ellenére az ember mintegy tízezer szag megkülönböztetésére képes, már ha ebben a fentebb felsoroltak közül semmi nem akadályozza.

Kiemelt kép: Getty Images