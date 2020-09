Fantomházakban laktak, az önkormányzati választásokon mégis részt vettek Magyon

Legalább húsz felnőtt élt olyan házakban, amelyek csak papíron léteztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Magyhoz tartozó Kauzsay-tanyán. A Jókai utcai házak rég romba dőltek, lakóik elköltöztek, de papíron továbbra is ott éltek. Sőt, a Szabad Európa cikke szerint szavaztak is a 2019 októberi önkormányzati választáson.

2019 októberében egy új magyi lakos a helyi választási bizottság független delegáltjaként várta a szavazókat a község művelődési házában. Azok jöttek is, de a férfinak egy idő után feltűnt, hogy olyan emberek is szavaznak, akiket korábban még sosem látott. A lap szerint a delegált bizottsági tag elsiklott volna efölött, azonban feltűnt neki, hogy olyan Jókai utcai címekre bejelentett személyek járultak az urnákhoz, ahol nem áll ház. Magyon a 2019-es önkormányzati választáson a 2002 óta regnáló független polgármester, Czirják István győzedelmeskedett.

A független bizottsági tag a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz és a Magyar Államkincstárhoz fordult. 2020 februárjában a Baktalórántházai Járási Hivatal indított vizsgálatot, a helyszínre is kimentek a férfi bejelentése nyomán, ahol megdöbbenve látták, hogy a Jókai utca gyakorlatilag üres: összesen 7 ház áll csak ott.

A helyszíni bejárás alkalmával megállapítást nyert, hogy […] a Jókai utca 60. szám alatt épület nem található

— írta a hivatal vezetője a vizsgálat során.

Csakhogy a választói névjegyzék szerint a Jókai utca 60.-ban — ahol legalább hét éve egy rom áll — név szerint felsorolva 11 voksolásra jogosult ember élt a 2019-es önkormányzati választások idején. Választás pedig nem csak 2019-ben volt, hanem egy évvel előtte is. A delegált a lapnak azt mondta: a saját szemével látta, hogy mind a 11 ember besétált a szavazóhelyiségbe és leadta a voksát is.

A megyei kormányhivatal vizsgálatából az is kiderül, hogy az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis is mást mutat, mint ami a valós helyzet: valójában nem csak egy, hanem több háznak is csak a hűlt helye van már. Hiába nincs semmiféle ház a Jókai út 72. alatt, a választási névjegyzék adatai szerint 2019 őszén mégis 6 választásra jogosult volt bejelentve az üres telekre, a Jókai 70. alatt pedig összesen 3.

Az országgyűlési képviselő letette a telefont

Czirják Istvánt, Magy polgármesterét többször is megkereste a Szabad Európa. A község első embere először gázvezetéket javított, máskor éppen a Magyar Államkincstár vizsgálata miatt nem volt ideje interjút adni. Mikor azt kérdezték tőle, hogyan lehetséges az, hogy több tucatnyi választásra jogosult magyi lakos él papíron a településen olyan házakban, amelyek a valóságban nem léteznek, és ez törvényt sért, ezt a választ adta: az nem az ő felelőssége. A település jegyzője, Szilvási Andrea Ágota már 2019-ben is tudott az ügyről, ugyanis a Szabad Európa egyik forrása közérdekű állampolgári bejelentésként konkrét adatokkal alátámasztva tárta elé az ügyet.

A lap forrása többször beszélt az ügyről a térség országgyűlési képviselőjével, a fideszes Kovács Sándorral.

A fideszes azonban azt állította a lapnak, hogy nem hallott az ügyről. Mikor rákérdeztek, hogy milyen kapcsolatban van Magy polgármesterével, egyszerűen letette a telefont.

Az országgyűlési képviselő minden jel szerint nagyon is jó viszonyt ápolhat Magy polgármesterével, erre utal a két héttel ezelőtti Facebook-bejegyzése is:

Czirják István polgármester úr nagyon sokat tesz a településért. Jó partnert találtam benne Magy fejlesztésére.Hajrá Magy! 🇭🇺 Közzétette: Kovács Sándor – 2020. augusztus 31., hétfő

