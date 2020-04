Kollár: A székesfehérvári kórház napokig nem jelentette több koronavírusos beteg elhalálozását

A Magyar Nemzet készített interjút Kollár Lajos érsebésszel, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri tanácsadójával, aki a beszélgetésben többször is hangsúlyozta: azért van szükség pluszkapacitásoknak tűnő ágyfelszabadításokra a kórházakban, mert

nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, amelybe sajnos számos nyugat-európai ország került, például Olaszország, Spanyolország vagy Anglia.

A Magyar Nemzet felvetette, hogy hírek terjednek olyan, végstádiumban lévő, rákos betegekről, akiket hazaküldtek, illetve arról, hogy fontos műtéteket kellett elhalasztani. Kollár ezt úgy kommentálta, hogy minden kórházigazgatónak, együttműködve a kezelőorvosokkal, mérlegelnie kell, kik azok, akik hazabocsáthatók és kik azok, akik további intézeti kezelésre szorulnak, azonban Magyarországon egyetlen beteg sem maradhat ellátatlanul.

A járvány időszaka alatt két kórházigazgató is távozott posztjáról: dr. Cserháti Péter, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) egykori vezetője és dr. Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Kórház főigazgatója. A beszélgetésben Kollár arról beszélt, hogy Kásler Miklós utasítására a kijelölt intézetekben előírták, hogy hány ágyat kell biztosítani a koronavírusos betegeknek.

Cserháti Péter főorvos úr lejelentette, hogy április elsejével hatvan ágy rendelkezésre áll, majd kötelezettsége volt arra, hogy ezt növelje. Április 9-én a Pesti úti idősotthonból azonban váratlanul több mint kétszáz beteget kellett volna elhelyezni. A Korányi-kórházban nem sikerült mindenkinek ágyat találni, ezért kérték, hogy az OORI vegyen át húsz-harminc beteget. Erre azt a választ kaptuk, hogy egyetlen ágy sincs. Az OORI ágyszáma 422, ebből hosszú távon mintegy 250-et kellett volna felszabadítani a koronavírusos betegek részére

— mondta, hozzátéve: számításaik szerint maradt volna még ágy arra, hogy az ottani, feltétlenül kórházi rehabilitációra szoruló betegeket kezeljék.

Csernavölgyi István menesztésével kapcsolatban úgy fogalmazott:

Ahhoz, hogy a járványt jól lehessen kezelni, nagyon pontos informá­ciókra van szükség, mert csak így lehet tervezni. Tudomásom szerint azonban ebből az intézményből több napon keresztül nem jelentették le több koronavírusos beteg elhalálozását, ami jelentősen torzította az adatokat.

A koronavírus-járvány magyarországi tetőzéséről azt mondta:

A számításaink szerint bízunk abban, hogy május első-második hetére elérjük a tetőzést. Ez azt jelenti, hogy utána lassan elkezdhet konszolidálódni a helyzet, és reményeink szerint nyár közepére visszaállhat a megszokott életünk.

Kitértek arra is, hogy a visszafertőződés veszélye mindenhol fennáll, így nálunk is. Kollár Lajos szerint Kínában ez azért következhetett be, mert a rendszabályok lazítása után milliós számban tértek haza kínaiak külföldről. Hozzátette: nálunk is valószínűsíthető ilyen második hullám, de az sokkal kevesebb megbetegedéssel járhat majd.

Kiemelt kép: Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Központi Érsebészeti Klinikájának professor emeritusa átveszi a Semmelweis-díjat Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől a Pesti Vigadóban tartott ünnepségen 2019. július 1-jén. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt