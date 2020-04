Az egészségügyi államtitkár kiosztotta a Kórházszövetséget, mert kiálltak az OORI kirúgott főigazgatója mellett

A Népszava értesülései szerint Horváth Ildikó egészségügyi államtitkárnak a mostani veszélyhelyzetben is van ideje, hogy kiossza azt, aki védeni meri a rehabilitációs intézet felmentett igazgatóját. A lap birtokába került levelezés szerint Horváth Ildikó levélben próbálta a szőnyeg szélére állítani a Magyar Kórházszövetséget, amiért azok honlapjukon nyíltan kiálltak az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) napokban felmentett főigazgatója, Cserháti Péter mellett.

Cserhátit arra hivatkozva távolította el az OORI éléről Kásler Miklós, az emberei erőforrások minisztere, hogy az intézet nem teljesítette a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-járvánnyal kapcsolatos utasításait. Az OORI orvosai és ápolói a kirúgott főigazgató mellett tüntetést tartottak, később pedig nyílt levélben fordultak Orbán Viktorhoz és Pintér Sándorhoz, hogy bírálják felül Kásler döntését.

Orvosok és ápolók tüntettek a rehabilitációs intézet kirúgott főigazgatója mellett A tüntetésen részt vett Cserháti Péter is, aki azt mondta, hogy megrázta az ügy.

A Népszava szerint a Magyar Kórházszövetség is csatlakozott a tiltakozókhoz: saját honlapjukon megköszönték és elismerték Cserháti eddigi munkáját. Erre levelet kaptak Horváth Ildikó egészségügyi államtitkártól, amiben – Cserháti múltját elismerve – a kórházszövetség megnyilvánulását lényegében lázadásnak tekinti. A lap szerint Horváth arra szólította fel a szövetséget, hogy foglaljon állást: Arra akarják-e buzdítani a többi kórház főigazgatóját is, hogy tagadják meg a miniszteri utasításokat? Továbbá kérte, nyilatkozzanak arról is, hogy az életpálya korábbi szakaszaiban nyújtott teljesítmény annullálja-e a miniszteri utasítások végre nem hajtását. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke válaszlevelében továbbra sem határolódott el korábbi, honlapjukon olvasható állásfoglalásuktól. Szerinte Cserháti életútjának és eddigi teljesítményének elismerése nem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen vonatkozásban is a miniszteri utasításokat gátolná, vagy arra hangolná a főigazgatókat. A választ az államtitkár nem fogadta el, és megismételte, várja a kórházszövetség nyilatkozatát.

A lap arra is rávilágít, hogy eközben az Emmi a főigazgatót is igyekszik még kellemetlenebb helyzetbe hozni. Április 12-én vasárnap arra hivatkozva menesztették Cserhátit:

Április 15-re biztosítania kellett volna az új koronavírussal megfertőződött betegek számára több mint kétszáz ágyat, ebből április 10-én még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben.

Ehhez képest pénteken arról adtak ki közleményt, hogy az új megbízott főigazgató máris végzett minden rábízott feladattal. Azt írták:

A megbízott főigazgató öt nap alatt végrehajtotta azt a miniszteri utasítást, amire az elődjének a március 16 – április 9-ig terjedő időszak állt rendelkezésre. Az intézetben összesen 253 darab ágy áll készen az új COVID-19 fertőzött betegek fogadására.

A közleményben március 16-i utasítás szerepel, noha Kásler miniszter csak április 7-én rendelkezett a kórházigazgatóknak arról, hogy az ágyak 60 százalékát ki kell üríteni a koronavírusos betegek számára. A Népszava úgy látja, az is kérdéses, miként sikerült az április 13-án kinevezett főigazgatónak 17-éig 253 ágyat felszabadítania, ha csak úgy nem, hogy miként azt Cserháti több munkatársa állítja, valójában igenis voltak előkészületek.

Kiemelt kép: Máthé Zoltán/MTI