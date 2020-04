Hadházy: Az új eljárásrenddel lemondtak a széleskörű tesztelésről

LEMONDTAK A JÁRVÁNY MEGFÉKEZÉSÉRŐL

A Kásler miniszter által április 1-én aláírt új eljárásrend szerint ezentúl csak a legsúlyosabb, kórházban kezelt koronavírusos betegeket tesztelik. Az eddigi utasítás megengedte az enyhébb tünetekkel jelentkező gyanús esetek tesztelését is:http://www.korrupcioinfo.hu/wp-content/uploads/2020/04/melleklet_4_eljarasrend_covid19_2020.03.16.pdf Az új utasításban azonban már az az ajánlás szerepel csak, amit az Európai Betegségmegelőző Központ adott ki azoknak az országoknak, ahol nem áll megfelelő mennyiségű teszt rendelkezésre, és csak a kórházi kezelésre szoruló betegeknél írja elő a vizsgálatot.http://www.korrupcioinfo.hu/wp-content/uploads/2020/04/NNK-eljárásrend-2020.04.01_1.pdf A WHO ajánlása egyébként azt írja, hogy aki teheti, teszteljen minél több enyhe tünetekkel rendelkező vagy tünetmentes betegeket isA kevés teszt és a részletes adatok titkolása veszélye kombináció: abba a hitbe ringathatjuk magunkat, hogy nálunk minden nagyon jól alakul. Az azonban, hogy a kormány a nagyon kevés teszt és a részletes területi adatok hiánya miatt olyan lapos görbét rajzol, amilyet akar, nem jelenti azt, hogy a valóságban olyan is marad, sőt Sajnos a lappangási idő miatt csak hetek múlva látjuk annak a következményeit, ha mostanában elhisszük, hogy nálunk minden remekül alakul. Fontos kérdés, hogy miért nem akarunk minél több embert tesztelni? A legvalószínűbb nem az, hogy inkompetensek vagyunk, bár Müller Cecília még ezt is hajlandó eljátszani, amikor naponta bemondja a kamerába, hogy a teszteknek nincsen értelme. Sokkal valószínűbb, hogy ugyanaz a helyzet, mint a maszkokkal: mivel nincs hozzá elegendő anyag (enzimek, oldószerek, esetleg primerek sem), inkább azt mondjuk, hogy nem is akarunk tesztelni – mint ahogyan a maszkokról is azt hazudtuk, hogy nem jó semmire, aztán Orbán bevallotta, hogy csak azért nem kötelező, mert nincsen elég. Felelős kormány inkább őszintén elmondaná a valóságot és ezzel párhuzamosan sokkal komolyabb intézkedésekkel korlátozná a társas érintkezések számát. – amíg anyaghiány miatt le kell mondania a tesztekről és a maszkokról, mint a járvány elleni két fontos fegyverről, addig a szigorúbb járványvédelmi intézkedéssel kompenzálhatna.

Közzétette: Hadházy Ákos – 2020. április 5., vasárnap